Tatai Patara 2017 - Játsszon fesztivál belépőkért és könyvekért! Négy hét, négy kérdés III.

Az év legnagyobb durranása!

2017. május 19-21. hétvégéjén török kori fesztivál helyszíne Tata

A rendezvénysorozat nyitónapján Deák-Patara

Az eredeti 1597-es eseményt nem számítva, jubileumi 10. alkalommal ad otthont a Vár és az Esterházy tér a Tatai Patarának. Neves múzeumi szakemberek és történészek segítenek a múltidézésben. A korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek egyedülálló élményt garantálnak a nézők számára. Valóságos időutazás, élő történelemóra!A kerettörténet szerint az 1594-ben kirobbanó újabb háborúban Tata négybástyás vára török kézen van, ami komoly akadálya a dunántúli keresztény hadmozdulatok sikeres indításának. A hadi kudarcokat látva gróf Pálffy Miklós komáromi főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja el magát és 1597. május 23-án kapupetárdával „kopogtat be a várkapun".A „Tatai Patara 1597" Török Kori Történelmi Fesztivál évről évre egyre különlegesebb programokkal várja az érkezőket. Idén belemerülhetünk a 16-17. század életének mindennapjaiba, kipróbálhatjuk magunkat a korabeli mesterségekben vagy az akkori ételek készítésében is. A kóstolók után borral, serbettel vagy hűs forrásvízzel olthatjuk szomjunkat. Múltidéző kiállítások, katonazenekari fesztivál, lovasbemutatók, török kávékóstoltatás és gyönyörű hastáncosok várnak bennünket. Még a szigorúan őrzött hárembe is bepillantást nyerhetünk; a korhű vásári forgatag pedig mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és a Nánai Sólymos Vitézek vidám, történelmi színielőadásaival varázsol el minket. Mindeközben „Sarkantyú peng, szoknya lebben" a Borudvarban, ahol több száz néptáncos táncházzal és rangos Nemzetközi Néptánc találkozóval készül az eseményre.

A programismertető mellett folytatjuk „Négy hét, négy kérdés" játékunkat is.



E heti kérdésünk: Mi az a patara, miből készült és milyen részegységekből állt?

A megfejtéseket a kérdés hetében kérjük beküldeni a



Múlt és jelen összekapcsolása – a legmodernebb haditechnikai eszközök felvonultatásával – az MH 25. Klapka György Lövészdandár segítségével valósul meg.Külön figyelmet fordítunk a korszakhoz köthető évfordulók méltó megemlékezésére, így 2017-ben a REFORMÁCIÓ 500. ÉVFORDULÓJÁNAK megünneplésére. Vándorprédikátorok, röplapok segítségével idézzük fel a végvári katonaság és a mezővárosok lakossága között a 17. században gyorsan elterjedő reformáció legfontosabb tanításait, megidézzük meghatározó képviselőit. A HM Protestáns Tábori Püspökség segítségével, látványos műsorral és Ökomenikus Istentisztelettel valósítjuk meg a közös emlékezést.A Tatai Patara idén tízedik alkalommal varázsolja el az idelátogatókat több mint 500 hazai, cseh, szlovák, lengyel, finn, német, osztrák és olasz hagyományőr, valamint több száz további közreműködő egyedülálló összefogásának köszönhetően. A monumentális csatajelentekben pikások, muskétások, janicsárok, aszabok, seymenek és pattantyúsok mutatják be harci tudományukat a korabeli taktikának megfelelően, hadtörténész iránymutatásai alapján.A szórakozás és az élményszerű „történelmi fejtágítás" egyszerre adatik meg a látogatóknak, a gyermekek számára pedig a tanulás egy teljesen új dimenziója nyílik meg. "Aprajafalvában" kézműves foglalkozások, csepűrágók tábora, valamint népi játszótér várja a kicsiket. A tavalyi nagy sikernek köszönhetően idén ismét lesz „Deák-Patara", amit kifejezetten iskolások számára találtak ki a szervezők izgalmas és történelmi tanulságokat tartalmazó programokkal.2017. május 19-én, pénteken a Deák-Patara egy csoportos időutazás, élő történelemóra, természetesen nem a klasszikus értelemben vett „tanóra". Korabeli környezetben várjuk az érdeklődőket, akik aktívan (kipróbálva, megkóstolva, felvéve, felépítve vagy éppen lerajzolva) tapasztalhatják meg a 16. század szokásait, mindennapjait és a 21. század haditechnikáját. A hangsúlyt a kalandra, a játékra és a történelmi hűségre helyezzük, amiről történészek, muzeológusok, hagyományőrök, múzeumpedagógusok gondoskodnak. Egy-egy állomáshely a török hódoltság korának egy-egy szimbolikus helyszíne, ahova a gyerekek térkép segítségével jutnak el, s ahol a foglalkozás kiscsoportos „munkával" zárul. A programmal a tanterv egy – tapasztalataink szerint – nehezen tanítható részének aktív feldolgozásával tudunk segíteni minden tanuló-korosztály számára.Tudomásunk szerint komplexitásában eddig egyedülálló projekttel próbálunk segíteni a történelemoktatásban, az egész életen át történő tanulásban. A festőien szép környezetben maradandó élményt és használható tudást igyekszünk nyújtani.