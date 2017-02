Tatai fiú a Dal 2017. színpadán!

Hangzásban és látványban is átalakult produkcióval lépett a Dal színpadára a tatai Pápai Joci. Az előadóművész Origo című dalában nagyobb hangsúlyt kapott a magyarság, a szakemberek pedig megújították a képi világot, ami az elődöntőben Both Miklóstól kritikát kapott.



A Tatán élő Pápai Jocival a középdöntő előtt készítettünk interjút.



- Hogyan született meg ez az Eurovíziós versenydal?

- Eredetileg nem az Eurovízióra készült. Vissza kellett vonulnom egy évre, hogy semmilyen zenei klisét és trendet ne kövessek, és megtaláljam a saját utamat. Az alkotói szünetben született meg az Origo és rögtön éreztem, hogy ez az én világom.



- Küzdelmes volt ez az útkeresés?

- Ahhoz tudnám hasonlítani, mint mikor a lányomnak akartam dalt írni, és hosszú évekig nem jött össze. Aztán egy reggel fölébredtem és megszületett Hanna dala. Éveken át érett bennem az Origo is, időben visszautazhatunk egészen a gyerekkoromig. És igen, nagy vívódások voltak bennem, belső harcok, és ez lett a végeredmény. Ez a dal az én életem, a legfőbb művem.



- Különleges, egyedi zenei világot hozott a Dal színpadára.

- Valóban sokféle stílust gyúrtunk össze, ettől a dalnak egy különleges hangulata lett. Megtalálható benne a magyar népzene, az autentikus cigányzene, a modern, elektronikus zene, és a rap.



- Miről szól önnek az Origo?

- Nagy mélységben találkoztam össze ezzel a dallal és a közönség is azt érzi, hogy ez megkérdőjelezhetetlenül eredeti lett. Ezért is kapta az Origo címet. Számomra a reményről szól, s arról, hogy az álmainkat ne adjuk fel, soha!



- Hogyan fogadta a közönség a dalt?

- Nagy öröm számomra, hogy érzik az emberek, mit szeretnék átadni ezzel a dallal. És nem is nagyon kérdeznek róla. Megértik az üzenetet. Számomra a legfontosabb, hogy azokat az érzéseket tudjam közvetíteni, amik bennem vannak. Hogy megismerje a közönség, milyen vagyok, mivé lettem.



- Mennyire foglalkozik most a külvilággal, az onnan jövő impulzusokkal?

- A verseny alatt csak magamra koncentrálok. Nem olvasok kommenteket, nem követem a híreket, nem zökkenthet ki ebből a stabilitásból most semmi. Csak befele figyelek, és arra törekszem, hogy úgy jöjjek le a színpadról, hogy mindent kiadtam magamból.



- Minden előadó szeretne kijutni az Eurovíziós Dalfesztiválra, és ott képviselni az országot. Pápai Joci hogy van ezzel?

- Ez a dal nem értem van, és nem az előadókért születnek a dalaink, hanem a népünkért. Az emberek majd választanak, s én meghajtom a fejem a döntésük előtt a legnagyobb alázattal. Elfogadom, ha nem én megyek ki Kijevbe. Persze egy pici csalódottság nyilván lesz bennem, hisz mindenkinek a saját gyümölcse a legédesebb.



- Kéri-e az égiek segítségét a verseny során?

- Minden színpadra lépés előtt imádkozok. Ez egy nagyon különleges állapot. Fontos, hogy az isteni jelenlét ott legyen velem a színpadon is.



- Tatán nagyon sokan szurkolnak a sikeréért. Mit jelent önnek ez a város?

- Tata az életem, ahol születtem és ahol majd szeretnék egyszer meghalni. Próbáltam már elköltözni, de maximum három napig bírom Tata nélkül. Még a legcsodálatosabb üdüléseken is honvágyam van. Tata a mindenem, a legszebb hely a világon, és én soha semmi áron nem hagynám el.