Szőnyi Feri saját rekordját megdöntve ért célba Indiában

108 óra 52 perc és 29 másodperc – ennyi időre volt szüksége Szőnyi Ferencnek, hogy célba érjen a világ leghosszabb és legkegyetlenebb futóversenyén, a The Hell Race-en. Tavaly beírta magát a sporttörténetbe, amikor a világon egyedüliként teljesítette a 480 kilométeres távot. Idén azzal a céllal ment, hogy rekordot döntsön. Sikerült neki!



Szőnyi Ferenc 2017-ben beírta magát a sporttörténetbe, hiszen az ultratávok fejedelmének a világon egyedüliként sikerült teljesítenie a The Hell Race-t. A világ leghosszabb és legkeményebb futóversenyén nem csak a 480 kilométeres táv adja a nehézséget, hanem a természeti elemekkel való küzdés is. Az 5000 méteres emelkedők, a fagyok és a sivatagi forróság egyaránt megterheli a futók szervezetét.



Idén a június 18-án startoló pokoli futásnál négyen álltak rajthoz. Szőnyi Ferenc mellett egy francia és két indiai versenyző. A sportolóknak 5 napjuk volt arra, hogy teljesítsék a távot. A két indiai sérülés miatt feladta, a francia az idővel küzködött. Szőnyi azonban remekül vette az akadályokat.