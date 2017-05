Szereti a közönség, jegyzi már a szakma a tatabányai társulatot

Crespo Rodrigo a Kisalföld kérdésére elmondta, hogy bár még nincs vége az évadnak, de jobbak a mutatóik, mint tavaly: 275 előadást játszott a társulat, 7171 bérletet adtak el, ami közel 300-al több mint korábban volt, az előadások átlagos telítettsége pedig 93 százalék. „Szép lassan építkezünk." – fogalmazott a direktor, aki büszke a színház két évvel ezelőtt létrejött, saját társulatára. „Jó csapattá álltunk össze, szeretünk és tudunk is együtt dolgozni. Úgy érzem, hogy a tatabányaiak megszerették ezt a csapatot és a szakma is egyre inkább jegyzi." – mondja Crespo Rodrigo és megemlíti a többszörösen díjnyertes Tartuffe országos sikerét, valamint a helyi MOST fesztivált, a maga egyediségével.

Az idei évad tanulságairól és a következő tematikájáról tartottak tájékoztatót a Jászai Mari Színház Népházban a feladathoz jutó rendezők, és a teátrum igazgatója, Crespo Rodrigo. Az évadhirdetésen megjelent az egész társulat, ott voltak a Népház műkedvelő csoportjainak a vezetői, színházbarátok, városi elöljárók.Távozik a társulatból Major Melinda és helyébe érkezik Király Attila, tudtuk meg Crespo Rodrigótól, aki megnyugtatta a hallgatóságot, hogy jövőre is műsoron maradnak a sikerdarabok, melyek közül a legrégebben játszott Tartuffe előadás már az 50. bemutatón is túl van.A következő évadban sem változnak a jegy- és bérletárak, lesz viszont egy új sorozat – táncelőadásokkal, amit A Vértes Agorájával közösen szervez a színház, és alapvetően a kortárs táncot helyezi előtérbe.Az Az Antré-estek keretében Nyáry Krisztián Így szerettek ők című sorozatából készülnek felolvasóestek, Réczei Tamás rendezésében.Jövőre tíz gyermekbemutató kap helyet a színházban, köztük bábelőadással, tánccirkusszal, zenés mesemondással.Az évadhirdetésen ízelítőt kaphatott a közönség a Gőgös Gúnár Gedeon című koncertszínházból, mely a Veronaki Zenekarnak köszönhetően a felnőttek tetszését azonnal megnyerte, és a legkisebbek is vélhetően szeretni fogják a koprodukcióban színpadra állított előadást.A jövő évad bemutatói az igazság keresésének különféle útjairól szólnak.Nyitányként, Guelmino Sándor Molnár Ferenc egyik legjobb darabját a Játék a kastélyban című anekdotáját rendezi, valamint a lengyel Tadeusz Slobodzianek A mi osztályunk című művét.„Soha ne az előítéletekből fogalmazzunk!" – mondja Guelmino a kortárs kamaraszínházi produkció tanulságaként.Simon Kornél szórakoztató és egyben drámai „mjuzikelkámedit" visz színpadra Tatabányán: a Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila- féle Csoportterápia bemutatója november 25.Január közepén a megyeszékhelyen most debütáló Paczolay Béla rendezi a Tizenkét dühös embert, Reginald Rose bűnügyi játékát, Forgács Péter pedig egy nehezen befogadható, viszont remek művel, Schiller Stuart Mária című drámájával készül a 2017/2018. évadra.Igazi csemegeként, interaktív színházat is láthat majd a tatabányai közönség: Schirach Terror előadását a nézők fejezhetik be a zárt tárgyalás végén.