Petőfi verseiből emberséget tanulhatunk - A lánglelkű költőóriást idézi meg Tatán Turek Miklós

Turek Miklós

A március 15-i megemlékezésen Turek Miklós színművész részleteket ad elő A Szőlőszem című monodrámájából. „Petőfi verseiből és életéből emberséget, történelmet, csibészséget és filozófiát is tanulhat a XXI. századi ember." – vallja Turek Miklós, akit tatai fellépése kapcsán kértünk rövid interjúra.- Előadásaim csak versekből állnak, melyek összefoglalják a költők élettörténetét. De sokan egy-egy előadás után azt mondják, hogy nem is érezték a vers-formát, mert annyira természetesen születtek meg a gondolatok és az azokat kifejező szavak, mintha egy utcai beszélgetést hallottak volna.- Szeretném megmutatni azt a Petőfit, akit én olvasok. Aki sokkal színesebb, mélyebb annál, mint ami az iskolában megtanulható. Az előadásban megjelenik a gyerek Petőfi, aztán a fiú, a srác, a vőlegény, a férj, az apa, a színész, a költő, a katona és a filozófus is. A végén pedig ott áll előttünk az EMBER, aki fél, érzi és vállalja a sorsát és azon töpreng, hogy „Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát?", mert számára a kérdések kérdése ez.- Vannak, akik missziónak nevezik, és néha én is így érzem, de sokkal inkább kötelességnek. Kötelességem az embereknek adni abból, amit kaptam.- Mondhatjuk, igen. Egyébként egy véletlennek köszönhetően, 2004 nyarán indult el velem ez a szekér. Az őriszentpéteri Hét Rét Fesztiválon ekkor mutattam be első, Faludy György életét bemutató verses monodrámámat, mely később a versszínház műfaji meghatározást kapta. Nem gondoltam, hogy egy új színházi forma és egy immár 15 éves történet nyílik meg ezzel az előadással.- „A vers az, amit mondani kell!" – ahogy egy kisiskolás válaszolta Kányádi Sanyi bácsi kérdésére. A vers az ember legtöményebb megnyilvánulása – ahogy Latinovits fogalmaz. A versekből érezzük meg, hogy gondolatainkkal, érzéseinkkel nem vagyunk egyedül a világban, ezáltal talán könnyebb elviselni a hétköznapok terheit.- Nágel Kornél tatai származású képzőművésszel 10 éve dolgozom együtt a magyar irodalom népszerűsítésén, és több versszínházi előadást tartottam már a városban. Legutolsó tatai színpadra lépésem az Arany János emlékév keretében szerveződő Vörös Rébék című Pesty-Nagy Kati és Derzsi György jegyezte musical ballada ősbemutatóján volt a nyáron, a csodálatos tatai szabadtéri színpadon.- Az örök szabadság és boldogság keresését.