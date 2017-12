Ötéves korától szexre kényszerítette nevelt lányát egy tatabányai férfi

A nyilvánosság kizárásával döntött a Győri Ítélőtábla annak a 45 éves tatabányai férfinek az ügyében, aki heti rendszerességgel orális szexre kényszerítette nevelt lányát. Nyolc év után a molesztálás abbamaradt, mert a gyerekek elköltöztek anyjukkal a házból. Négy évvel később viszont – más okból – gyámügyesek jöttek és elbeszélgettek velük. A pici gyermek, akkor már 17 évesen, végre megnyílt nekik.



Honnan tudja egy kislány, hogy valami nem természetes, ha ez ötéves korától az élete része? A sértett így nőtt fel Tatabányán a nevelőapa házában, ahol a férfi a család tudta nélkül arra kényszerítette, amiről csak a titokba beavatott osztálytársak mondták a gyanútlan lánynak: „ilyet nem szabad csinálni". Talán mindenkinek az az első kérdése: hogyhogy nem tudott erről az anya?



A Győri Ítélőtábla tájékoztatásából úgy tudjuk, a férfi kapcsolata hamar megszakadt élettársával, aki elköltözött tőle, gyermekeit azonban még a gyanún felül álló, mindenki mással normálisan viselkedő férfi gondozásában hagyta.



Úgy tudjuk: a lányon észrevették az iskolában is, hogy zárkózott, s hogy nem szeret hazamenni. De nem értesítették a gyermekvédelmi szakembereket – persze tudjuk jól, hogy utólag okos az ember. Mégis, ez a szomorú eset legyen rá a példa: soha nem késő szólni, ha ilyen jeleket tapasztalunk.



„A sértettől elvették a gyerekkorát, érzelmi, erkölcsi fejlődésére súlyos traumatikus hatást gyakorolt" a bűncselekmény – vélte a szakértő. Amikor a gyámügy megjelent, a lány már 4 éve külön lakott nevelőapjától, a szakembereknek viszont elmesélte, ami miatt valamikor lakatot tett a szívére. Nevelőapja is zsarolta: el kell költözniük, ha beszél ezekről a dolgokról.



A hatóság feljelentette a férfit, aki az elsőfokú eljárás során megbánást tanúsított és beismerte tettét. Akkor 14 évet kapott, de fellebbezett. Győrben szerdán jogerősen 11 évre enyhítették a büntetést.



Megbánása azonban most kevesebbet nyomhatott a latba, mivel az utolsó szó jogán – mint nem hivatalos forrásból megtudtuk – tagadni kezdte a történteket. Mentségére az szólhat, hogy a szakértő szerint éretlen, infantilis karakter, fokozott szeretetigénnyel. Dr. Ferenczy Tamás, az ítélőtábla szóvivője úgy tájékoztatott: a bíróság mérlegelte, hogy kirívóan hosszú időn keresztül tartott a cselekmény, ami a gyermek egész életére kihat, s ennek társadalmi veszélyessége hosszú büntetést kíván. Azonban a vádlott javára értékelt enyhítő körülmények és a büntetési célok nem indokolják az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés időtartamát.

Idén egyébként a régióhoz tartozó törvényszékekről a Győri Ítélőtáblára eddig 17 szexuális tárgyú büntetőügy érkezett – közölte a szóvivő.