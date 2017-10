Orbán és Fico tette le az új Duna-híd alapkövét Komáromban

Az új komáromi Duna-híd legyen annak a jelképe, hogy mi megvédjük Európa külső határait és továbbra is nyitva tartjuk a belső határokat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd alapkőletételi ünnepségén kedden Komáromban.



Hozzátette: a híd építése bizonyíték arra, hogy szlovákok és magyarok európai polgárként átjárható, bejárható Európában hisznek.



A visegrádi együttműködés erős alapokon nyugszik, mert olyan vezetők állnak a közép-európai országok élén, akik a saját hazájukon túl Közép-Európában is gondolkodnak - jelentette ki.



Robert Fico szlovák miniszterelnök a két ország közötti jó kapcsolatokat méltatva kijelentette: Orbán Viktor és ő is olyan politikus, aki, ha kezet ad valamire, az érvényes másnap is, ez pedig ritka Európában.