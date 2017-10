Orbán és Fico tette le az új Duna-híd alapkövét Komáromban

Fotó: MTI

Soha korábban nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most, az új Duna-híd pedig jelképe lehet annak, hogy a kapcsolatok jobbá tételét mindkét fél komolyan veszi - jelentette ki Robert Fico, szlovák kormányfő a Komáromot a felvidéki Révkomárommal összekötő új Duna-híd építésének megkezdése alkalmából rendezett ünnepségen Komáromban kedden.

A szlovák kormányfő Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a jelenlegi híd még az Osztrák-Magyar monarchia idejében épült, és bízott benne, hogy az új híd, amelyet most a magyarok és a szlovákok közösen felépítenek, legalább annyi ideig szolgál majd, mint az, amelynek a feladatait átveszi. Robert Fico hangsúlyozta, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok javulásáért jelentős részben Orbán Viktor magyar kormányfőt illeti a köszönet.Hozzátette: "azt szeretném, hogy ez az új híd jelképe legyen annak, hogy mennyire komolyan vesszük a szlovák-magyar kapcsolatok még jobbá tételét." Megjegyezte, ritkán látni, hogy politikusok tartják magukat a szavaikhoz, de ez a magyar és a szlovák kormányfők között az utóbbi években már hagyománnyá vált.Az ünnepségen, amelyen bemutatták az új Duna-híd látványtervét is, Robert Fico azt is kijelentette: nem akar előre inni a medve bőrére, de hiszi, hogy a híd a tervezett időpontra elkészül. Robert Fico több olyan közös álláspontot is megemlített, amelyekben szavai szerint mindkét kormányfő véleménye megingathatatlan. Európa jövőjét tekintve a külső határok védelmének alapfontosságúnak kell lennie, ugyanakkor a belső határok nyitottságával kapcsolatban tett ígéreteket nem szabad megszegni; a közös Európáról pedig közösen kell döntéseket hozni, úgy, hogy közben tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok különlegességeit - sorolta.

Komáromot és a felvidéki Révkomáromot jelenleg egy vasúti híd mellett csak egy közúti híd köti össze. Az új komáromi Duna-híd építése 2012-re nyúlik vissza, megépítéséről a magyar és a szlovák kormány akkor írt alá szándéknyilatkozatot.A híd építési engedélyeit 2014-ben adták ki az illetékes hivatalok, a projekt 2015-ben nyert részfinanszírozási támogatást az Európát összekötő eszköz (CEF) nevet viselő uniós alapból. A híd befejezését 2019 végére tervezik.A jelenleg hatályos ütemterv szerint jövő júniusra készülhetnek el tartópillérei, amit az acélkonstrukció szerelése követ majd. Az új 600 méteresre tervezett Duna híd nehéz járművek és munkagépek áthaladását is lehetővé teszi majd. A beruházás, amelynek megvalósítói a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. valamint a Szlovák Útfelügyelet (SSC), azáltal, hogy a hídról levezető közutak elkerülik a két város központjait, biztonságosabbá, dinamikusabbá és a város lakói számára komfortosabbá teszi a közlekedést is.