Orbán: a népesedési problémát családpolitikával kell megoldani

A kormányfő szerdán a Komárom-Esztergom megyei Bakonysárkányon egy óvoda alapkőletételén azt mondta, az országnak olyan kormánya van, amely a családok mögött áll, támogatja őket abban, hogy gyermeket vállaljanak.



A kormány ennek érdekében mindenféle eszközt mozgósít és fog mozgósítani a jövőben is - közölte.



Szerinte Magyarországon a jövőről sokszor az aggodalom hangján szólnak, és nem a pénz, hanem amiatt, hogy lesz-e elég gyerek az országban.



Orbán Viktor azt mondta, ha óvodaépítésről dönt egy település - mint amilyen Bakonysárkány is - , akkor ott biztosan olyan emberek laknak, akik bíznak a jövőben.



A kormányfő elmondta, választás lesz április 8-án és addig van nemzeti kormány Magyarországon, amíg a mostani kormány működik. Szerinte amikor esetleg más emberek lesznek kormányon, ők majd mást képviselnek, nem a magyar emberek érdekét, nem a magyar falu érdekét, és akkor más döntések is fenyegethetik a magyar embereket.



Ezeket a lehetőségeket nem érdemes latolgatni, csak szép lehetőségeket érdemes számba venni - jegyezte meg.



A miniszterelnök közölte, abban bízik, hogy április 8-án megmarad az együttműködés, amely a kistelepülések, a falvak és a nemzeti kormány között létrejött.



Megerősítette, a választások után elindítják a Modern falu programot.



Közölte, fejleszteni fogják azokat a településeket, ahol olyan emberek élnek, akik hisznek a saját jövőjükben és ezért képesek terveket készíteni.



Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára is azon véleményét hangoztatta, hogy ne külső megoldásokat keressenek a demográfiai problémákra, hanem bízzanak a magyar fiatalokban, mert ők jelentik a megoldást.



A 200 millió forintos támogatásból épülő beruházás alapkőletételén az államtitkár elmondta, Európa demográfiai krízissel küzd, Bakonysárkányon viszont az a helyzet, hogy folyamatosan bővíteni kell az iskolát, az óvodát.



Előremutatónak nevezte azt, hogy igyekeznek megteremteni azt, hogy az ittélők helyben tudják óvodába, iskolába járatni gyereküket.



Kitért arra, óriási lépés volt, hogy 3 éves kortól kötelezővé tették az óvodát és beszámolt arról is, hogy a pedagógus-életpálya ma már az óvodapedagógusokra is vonatkozik, így bérük magasabb, mint 2010-ben volt. Ma 1200-zal több óvodapedagógus dolgozik, mint 2010-ben - közölte.



Az államtitkár szavaiból az derült ki, hogy az óvodát 2020-ban adhatják át.



Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz országgyűlési képviselője, a Komárom-Esztergom megyei 3-as számú, Komárom központú választókerület Fidesz-KDNP-s jelöltje arról beszélt, a településen növekvő gyermeklétszám bizonyítja, hogy van annak értelme és eredménye, hogy a kormány határozott és progresszív családpolitikát kezdett el.