Nyúllal hívják fel a figyelmet a gödörre

Kép forrása: kemma.hu

A Magyar Közút kezelésébe tartozó főútvonal források miatt meg-megsüllyedő, be-beszakadó lezárt szakaszán télen karácsonyfát állítottak a gödörbe, most pedig, a húsvét jegyében egy hungarocell nyulat - számolt be a figyelemfelhívó akcióról a kemma.hu A lap megkeresésére azt a tájékoztatást adták korábban az út kezelői, hogy a tatai Május 1. úton, a burkolat alól feltörő forrás kezelése nem tartozik társaságuk feladatkörébe, azonban a közvetlen balesetveszély megszüntetésére a feltört forrás vizét megoldásként a vízelvezető csatornarendszerbe vezették vissza, a burkolatot ideiglenesen helyreállították, a süllyedést az elmúlt években többször javították.

Az útszakasz hibájára már karácsonykor is próbálták felhívni a figyelmet, akkor egy karácsonyfát állítottak a megsüllyedt útszakaszhoz. Most a húsvétot apropójából hívta fel a figyelmet a problémára valaki a sajátos installációval - írják.Arról is beszámoltak, hogy a probléma már 2015 óta fennáll.A téli tájékoztatás szerint az útszakasz javítására, helyreállítására és a forrás kezelésére 2017. január elején terveztek tervezői tendert kiírni a Közútnál.A visszatérő forrásokkal egyébként már a Tatai Karsztvíz Operatív Bizottság is foglalkozik, intézkedési tervet is dolgozott ki az önkormányzat és a földtani-geofizikai intézet, a teljes mentesítés milliárdokat emészthet fel.