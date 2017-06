Nem csak a romákért énekelt Pápai Joci, hanem az összes kisebbségért

- Nagyon fárasztó és hosszú két hét áll mögöttem, sok tanulsággal szakmailag és emberileg. Soha nem töltöttem még ennyi időt távol a családomtól! Egyfajta próbatétel volt számomra, hogy mennyire tudom kizárni a külvilágot az életemből. Büszke vagyok magamra, hogy ez sikerült, és nagyon koncentrált tudtam lenni.- Nagyon szép hely, sok látványossággal, óriási építkezésekkel, amiket most bevontak fehér lepellel, hogy jól mutasson.(nevet) Mégse fogott meg semmi úgy igazán, amiért visszamennék. Biztos nem Kijev lenne az a hely, ahova elköltöznék. Főleg úgy, hogy én imádom Magyarországot, mert semmihez nem fogható, és mindig hiányérzetem van, ha a világ bármely pontján járok. Kijev mégis örök emlék marad számomra, mert ott volt az Eurovízió. S én ott hagytam egy darabot a szívemből.- Szerintem az Eurovízió a világ teteje, én nem hiszem, hogy létezne ennél nagyobb csinnadratta. Lehet, hogy egész életemben azt fogom keresni, hogy ilyen szinten, ilyen minőségi, műszaki, technikai háttérrel tudjak fellépni, mint ott. A világsztárok sem fordítanak szerintem ekkora költségvetést a fellépéseikre, mint amit mi megtapasztalhattunk. Most már értem, hogy a Kállay András miért indul újra meg újra az Eurovízión. (nevet)

- Az egyik egy ajándék, amit a rendező hozott utánam: egy rajz a feleségem, és a gyerekeim tenyerével. Írtak is hozzá, hogy várnak haza, mert kutyát kell sétáltatni, füvet kell nyírni, meg, hogy „szeretünk, nagyon hiányzol". Akkor darabokra estem szét, megkönnyeztem, de óriási erőt adott estére. Aztán, amikor a döntőben én vonulhattam be Magyarország színeiben, a magyar zászló alatt, szintén nagyon nagy pillanat volt. És természetesen a döntő. Amikor a produkciót előadtam, akkor az életemet hagytam ott. Képes voltam arra, hogy a lehető legtöbbet adhassam magamból.- Amikor a főpróbán a színpadra mentem, ránéztem a telefonomra, és egy napilap azt tette a címoldalára, hogy: „Hajrá cigány!" Az nem esett jól. Egyébként az, hogy cigányoznak, nem zavar a környezetemtől, hiszen az vagyok. Szerintem ezt nem engedhette volna meg magának az újság. De még ezt is sikerült kizárnom.

- Létezik egy kis, kemény mag, akik nem tudnak mit kezdeni magukkal, tele a szívük gonoszsággal, mégsem érnek el hozzám semmilyen szinten. Nem találkozunk sehol, nincs semmilyen kapocs köztünk. Én egyébként nem szörfözök a neten, nem olvasom a kommenteket. Mintha egy hegytetőn állnék, szívnám a friss levegőt, ők meg alattam lennének egy barlangban, és nem tudnak kiszabadulni, meg van mérgezve minden porcikájuk a keserűségtől. Engem szeretet vesz körül, bármerre járok az utcán, a koncertjeimen, bárhol.- Én az Eurovízión nem csak a romákért énekeltem, hanem az összes kisebbségért és az elnyomottakért, akik az álmukat akarják épp feladni. A szegényekért, és kilátástalan helyzetűekért énekeltem. Biztos büszkék rám a romák, és ez legyen számukra is példa: Hogy Magyarország nem csupán befogad bennünket, hogy Magyarország kiküld egy romát az Eurovízióra. Szerintem történelmet írtunk közösen. És az Eurovízió történetében sem fordult még elő, hogy roma kerüljön a legjobb húsz közé.

- Nekem a bolgár dal nagyon tetszett. De ne felejtsük el, hogy az ő dalát Katy Perry és Rihanna dalszerzője írta. Számunkra elképzelhetetlen, hogy egyes külföldi országok, például a svédek, bolgárok, olaszok ebbe mekkora pénzt beletolnak. Én meg vidéki cigánygyerekként megírtam otthon a gitárommal a dalt, vittem a kis puttonyomban és megállta helyét a produkció. Erre nagyon büszke vagyok.- Amikor visszatértem, azt mondtam, hogy különleges szeretnék maradni. Az Origo a világ számára is különleges volt, szeretném ezt az utat folytatni – semmit nem gondoltam még soha ennyire komolyan. Nem fogok tucat zenéket írni, az biztos. Készül már az új dalom, az a címe, hogy Hála, és a közönségnek írtam. Mélyen karcol most az érzelmi világom, és bízom benne, hogy az embereket sikerül fogva tartanom továbbra is. Minőségi koncerteket szeretnék adni, mindent megteszek, hogy ne egydalos előadó legyek. Szeretnék a dalaimmal üzeneteket és érzéseket közvetíteni. Sínen vagyok, úgy érzem.