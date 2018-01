Megoldódhat a tatabányai lövöldözés rejtélye? Három férfit a nyakán ért találat

Másfél éve tart, s még sok fejtörést okozhat a Tatabányai Törvényszéknek a Győr környékén élő E. Krisztián pere. A most 36 éves férfit azzal vádolják, hogy három férfit meglőtt egy autóban Tatabányán , az autópálya melletti gyorsétteremnél. A vád szerint a férfi Sz. G.-nek jó autóalkatrészeket ígért, amiket egy külfölditől szerezne. Találkozót szerveztek, s az Sz. fivérek tolmácsot hoztak.A győri Petz-kórháztól indultak négyen, a vádlott sporttáskát tett induláskor a kocsiba, váltóruhát s egy üveg benzint. A tatabányai zsákutcánál lehajtottak, itt történt a lövöldözés. A véres eseményt követően E. Krisztián elmenekült, Kisbérnél leszállították a buszról, győri lakásán kábítószert és lőszereket találtak. A lövéseket nem tagadja, de azt mondja: megijedt és véletlenül sült el a csőre töltött félautomata fegyver.Az ügyben eljáró Tatabányai Törvényszék a napokban helyt adott egy érdekes ügyvédi indítványnak, dr. Plenter Nándor ügyvéd a Kisalföldnek elmondta: kérték, hogy a tanúként már meghallgatott két rendőrt – akik a lövöldözés közelében tartózkodtak – oldják fel a titoktartási kötelezettség alól. A védő elárulta: egyik fő indokuk erre a kábítószer kérdése, mivel E. Krisztián azt állítja: a házában talált drogot az általa fenyegetőnek beállított sértettek hozták oda. Ezért szeretné hát a védelem kihúzni a nyomozókból, hogy miért voltak jelen épp a lövöldözéssé fajult üzlettől pár száz méterre, kit és miért figyeltek az éj leple alatt. Ha pedig tudtak a találkozóról, akkor okkal gondolja a védelem, hogy előtte lehallgatták a sértetteket és a vádlottat, így segíthetik az ellentmondásokkal teli bizonyítást. Plusz: még az is kérdéses a védő szerint, hogy egy korábbi intézkedéssel a véres eseménysort nem tudták-e volna megakadályozni.A kihallgatott járőr tavaly a bíróságon azt mondta, hogy nem hallották a lövést. A sofőr a gyorsétterembe szaladt, kiabált, hogy „Meglőtték az öcsémet!", ők pedig látták, hogy ketten vannak még az autóban. Az ablak betörve, az elöl ülő ruhája átázott a vértől, s a hátsó ülésen ülőé is. Sokkosak voltak, kivéve a kommunikálni tudó sofőrt, akinek hátán szintén lövésnyomot vettek észre. Átvizsgálták őket, mentőt és erősítést hívtak. A rendőr megfogalmazása szerint a férfiak „titkolóztak", hiába kérdezte a kevesebb vért vesztő sofőrt is, csak azt árulta el, hogy valaki ült még hátul, a nevét nem akarták kibökni. A kocsiban és a jelenlévőknél nem találtak fegyvert.A védelem a ballisztikus szakértőre hivatkozva azzal érvel, hogy nem bizonyítható egyértelműen, E. Krisztián milyen szögben tartotta a pisztolyt. De a lőirányok utalnak arra, hogy kiszállt s már távozóban volt, márpedig – mivel a vád szerint a jogi minősítés több emberen elkövetett emberölés kísérlete – a védelem szerint az, akinek ez a szándéka egy teletöltött fegyver hét lövedékével, az a cselekményt befejezi és nem kiszállás közben lövöldöz.A folytatás tavasszal várható.