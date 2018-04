Mediawave 2018: megtáncolják a rackák az Erődöt!

- Tavaly kezdtük el a közös munkát a Flock Project vertikális táncos társulattal, idén ismét velük jövünk Komáromba. Ez egy igazi Mediawave-es hangulatú fellépés lesz: a táncosok kötelek segítségével az Erőd falán fognak táncolni, a Rackajam háttal a táncosoknak muzsikál, én pedig, mint egy karmester, szemben állok a táncosokkal, és vezénylem a bandát, és próbáljuk követni a tánc ritmusát és dinamikáját - mondja Ferenczi György. Pár éve jöttek oda hozzánk a Mediawave alatt, hogy nincs-e kedvünk ehhez a dologhoz, mi pedig mondtuk, hogy persze hogy van!Gyuriék ismeretsége a Mediawave-vel a ‘90-es évekbe nyúlik vissza, először még nem fellépni, hanem a közeg és a fellépők miatt jártak, akkor még Győrbe. “Amikor megvolt a generációváltás, és kiestünk a mainstreamből, akkor én kapásból megkerestem Jenőéket, hogy mennénk zenélni. Elmondhatom azt is, hogy kifejezett célunk volt, hogy úgy építsük fel a Rackát, hogy az illeszkedjen a Mediawave-hez" - teszi hozzá.A Rackajam nemrég ért haza az Egyesült Államokból, ahol több koncertjük is volt, és egy érdekes felfedezőúton is jártak Kentucky államban. “Elzarándokoltunk az Appalache hegységhez, ahol három éve találtunk egy magyar alapítású falut. Az 1920-as években 4000 magyar család élt itt, és saját magyar nyelvű lapjuk is volt 16 ezer példányban. Elkezdtük kutatni a nyomukat, és ugyan magyarokat már nem találtunk, de a Kentucky állam kormánya segítő kezet nyújtott nekünk. Az ő segítségükkel sikerült elérni, hogy felújítsák a falu alapítójának, Himmler Mártonnak a házát, és ez a ház lesz a központja a későbbi nyári zenei táborainknak, amiket az elkövetkezendő években szeretnénk szervezni itt. Volt koncertünk a Kentucky állam szenátusi megnyitóján, és óriási, állva tapsolós sikerünk volt, és március elseje Kentuckyban a magyar kultúra napja mostantól" - mondja Ferenczi.