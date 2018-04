Mediawave 2018 - Gazdag zenei kínálat Komáromban

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei Mediawave-en is egy-egy téma köré épül a fesztiválnapok zenei programja. A nyitónapon, április 27-én 1968-ra emlékeznek a szervezők, fellép például a belga Vorcanq Duó, a Voodoo Papa és a Marton.Stummer.Quartet - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Április 28. az Öröm napja, ekkor az Aude Vuillemin-Mique Montanaro duó, Elliott Sharp, a győri Wakachuka, valamint a Taraf de Akácfa ad koncertet. Ezen a napon mutatják be a Műhely Folyóirat Öröm számát, ez adta az idei Együttlét egyik fő témáját. Az eseményen közreműködik Grencsó István, Kovács Ferenc, valamint a győri ToSoDa projekt tagjai.



Április 29-én lesz Ferenczi György és a Rackajam, valamint a faltáncos Flock Project performansza, amelyet először tavaly mutattak be a Mediawave-en. A produkció keretében a Rackajam koncertje alatt a hallgatók egy faltánc-előadást tekinthetnek meg, a színpad a Monostori Erőd fala. A nap további részében dzsessz-blues-improvizációs művészek kerülnek előtérbe, fellép a Nosnach, a Geröly-Kovács duó, az Aznap Projekt, a Szelevényi-Ajtai-Hamid Drake formáció, valamint egy francia tangóharmonikás, Florian Demonsant.



Idén is lesz Mediawave esküvő: április 30-án egy andalúz-magyar és egy lengyel-magyar páros házasodik össze a Monostori Erőd falai közt. A szertartásokat olyan zenészek kísérik, mint a magyar, orosz és mongol tagokból álló, budapesti székhelyű Dzsinnkaladzsi, a Dűvő zenekar, a Romungro Gipsy Band, a Fláre Beás Band, de jönnek muzsikosok Erdélyből és Moldvából, illetve flamencotáncosok és zenészek Andalúziából. A lakodalmi mulatságot csángó diszkó és a fellépők közös zenélése zárja.



Az utolsó napon, május 1-jén zárulnak a Mediawave zenei workshopjai: az Együttlét ideje alatt összeszokott zenészek egy délutáni koncertsorozattal mutatják be tudásukat az Erőd Duna-parti pázsitján. A fesztivált a Szabó András Gépfolklór projektje zárja.