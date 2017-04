Mediawave 2017 Komárom - Nyitónap és esőfelhő kergetés az Erődben csütörtökön

Fotó: Nyikos Péter

Csütörtökön kezdődik a 27. Mediawave Együttlét, a zenei-, filmes-, ősszművészeti fesztivál hatodszor költözik be a komáromi Monostori Erődbe. Az együttlét első napján elindulnak a különböző alkotóműhelyek, kiállítások, közösségi projektek, amelyek a Mediawave vasárnap-hétfői napján forrnak ki. Nézzük, mi minden lesz csütörtökön és pénteken!Spanyolfal színpad20:00 Wakachuka (HUN)Szilágyi Balázs és barátai, hol szólóban, hol duóban, hol zenekarként bukkannak fel a győri éjszakában és máshol, a vidéki élő zene egyik utolsó bozótharcosaként.22:00 Hoppál Mihály Band (HUN)A Hoppál Mihály Band 2014 őszén alakult. Három műfaj elemeiből alakították ki hangzásukat: dzsessz, világzene, beatbox. Keresik az egyedi, szokásostól eltérő zenei megoldásokat. Előszeretettel alkalmazzák kortárs költők (Jónás Tamás, Gál Hedda, Szabó T. Anna) szövegeit dalaikban.Ékes színpad21:00 Aznap projekt (HUN)Az AZNAP Projekt zenéje kísérlet arra, hogy jobban megértsük kultúránk alapjait és a velük keveredett stílusok egyvelegét. Zenei utazás az instrumentálisan autentikus hangoktól egészen a modern hangzásokig.

23:00 DzsinKalaDzsi (HUN)“Bennünk, emberekben sokkal több közös dolog van, mint amennyi különbözőség. Ha a zenében megférnek egymás mellett harmóniában különböző népek, kultúrák hangjai, ritmusai, akkor mi emberek is meg tudjuk ezt tenni. A zene univerzális nyelv." - ez a DzsinKalaDzsi zenekar mottója. A belső-mongóliai, orosz és magyar zenészekből álló banda zenei stílusa nehezen behatárolható, állandóan mozgásban van. Ők is fellépnek a Mediawave első napján.01:00 Jam Session a résztvevő zenészekkel – a Mediawave-en a kezdetektől hagyomány, hogy a hivatalos koncertek után a zenészek tovább zenélnek, bevonva a közönséget a programba. Ez idén sem lesz másképp.14:00 Tiszti teremIkon (Rendező: Wojciech KASPERSKI) – A VILÁG-KÉPEK 5. VÁLOGATÁSBANDokumentumportré egy vidéki pszichiátriai kórházról. Most először engedtek be TV stábot a legnagyobb szibériai elmegyógyintézetbe. Öt orvos látja el a betegeket a nővérek segítségével, akik a környező telepóléseken laknak. A nyomasztó falak között találkozhatunk skizofréniás beteggel, sorozatgyilkossal, Alzheimer-kóros nagymamákkal és viselkedési zavarral küzdő tizenévesekkel. Őértük készült ez a film.16:00 Tiszti TeremBalcony /Erkély (Rendező: Toby FELL HOLDEN) – A KISJÁTÉKFILMEK 4. VÁLOGATÁSBANA mindennapos faji feszültségekkel küzdő környéken a helyi lány beleszeret egy emigránsba. Toby Fell-Holden brit forgatókönyvíró-rendező. Az Erkély c. filmje elnyerte a Berlini Ezüst Medve díjat.Moloch (Rendező: Szymon KAPENIAK) – A KISJÁTÉKFILMEK 4. VÁLOGATÁSBANRoma, Stach és Chudy illegálisan keresnek extra pénzt a leromlott ukrajnai acélműben. A banda legidősebb tagja, Roma szerelembe esik, és ki akar lépni. Amikor Stach és Chudy rájönnek a tervre, nem tudják lebeszélni, ezért váratlan látogatást tesznek Roma barátnőjénél.20:00 Tiszti TeremTeleki Téri Mesék (Rendező: SPITZER Barbara) MAGYAR DOKUMENTUMFILMEK VÁLOGATÁSBANAz utolsó józsefvárosi lakásimaház a Teleki tér 22.-ben túlélte az elmúlt 100 év megpróbáltatásait, és ma is várja a látogatókat. Az új nemzedék utánaeredt az imaház történetének. A fiatalok egyszer csak azon kapták magukat, hogy beszélgetőtársaikban egy valaha tündöklő, “letűnt civilizáció" utolsó képviselőire leltek. Az akkor működő egyik legnagyobb fővárosi piac környékén élő zsidóságot egy meglepően kiterjedt kóser infrastruktúra – pótimaházak, lakásimaházak, iskolák, kávémérések, vendéglők, kisipari üzemek – szolgálta ki. Az interjúalanyok még élénken emlékeztek arra, milyen színes és pezsgő élet is folyt a háború előtti Budapest harmadik legsűrűbben lakott zsidó kerületében. A “Teleki téri zsidó" szinte fogalom volt a fővárosi zsidó közbeszédben.Spanyolfal20:45 Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf (HUN)A Csókolom rokkendrollja helyett ez a felállás sokkal puritánabb és intimebb, ahol a szövegek súlya még inkább telibe találja az embert. Keserédes fatál-sanzon.23:30 B4öff (HUN)A b4öff egy győri igazi garázsban próbálós, őszintén kiéneklős építészbanda. Tábortűzi zenélés és punk-rock közötti zene, gonddal szőtt vizuális idézetek falra festett leple alatt.Ékes színpad20:00 Miqeu & Baltazar Montanaro (FRA)Az okszitán zenét játszó Montanarohoz és fiához közel húsz éves kapcsolat fűzi a Mediawave-et. Ez idő alatt sokféle formációban felléptek, és tíznél is több zenei műhelyt tartottak, ahogy most is történni fog a csütörtöktől kezdve.21:30 Dudas & van Endert Duo (GER)„Dudás Lajost a francia Jazz Magazine "a modern jazzkorszak klarinétjátékának megújítójaként" emlegeti." Pénteken ő lép fel a Philip van Endert düsseldorfi gitárossal.
22:45 ef Zámbó Happy Dead Band (HUN)A zenekart ef Zámbó István képzőművész és zenész, az egykori A. E. Bizottság nevű együttes tagja alapította 1970-ben. Saját szerzeményeiken kívül játszanak Balaton-, Neurotic-, és Trabant-dalokat is. Önmagukat kommandó együttesnek aposztrofálják.
24:00 Blue Granny Jam (HUN)Az egy éve fennálló győri formáció sajátos, fél akusztikus formában adja elő repertoárját. Zenei utazás a tengerentúlra, az 1800-as évektől a 60-as éveken keresztül napjainkba, country-ból pop-ba, pop-ból jazzbe. Fogadótér23:00 Táncház - zenél a Gatyamadzag zenekar (erdélyi vonószene), valamint Kerényi Róbert és barátai (gyimesi népzene).20: 00, Tiszti teremTestről és Lélekről (Rendező: Enyedi Ildikó)Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas szerelmesfilmje. Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként.18:00, Tiszti teremSoul Exodus (Rendező: Bereczki Csaba)Öt amerikai születésű klezmer zenész, útra kell, hogy a zenéjük segítségével felkutassák azokat helyeket ahonnan ők maguk és a zenéjük származik. Road-movie Amerikától Moldováig, identitásról, hitről és hitetetlenségről, zsidóságról, emigrációról és belső száműzetésről.20:00, Baka teremLove (Rendező: Bucsi Réka); The Headless Appearance (Rendező: Máté Bori) – MAGYAR ANIMÁCIÓS, KÍSÉRLETI ÉS TÁNCFILMEK VÁLOGATÁSBANA Love célja, hogy a címben is szereplő elemi érzést, állapotot egy különleges szemszögből mutassa be, a szokásostól eltérő módon. Három fejezetre oszlik a film: vágy, szerelem és magány. Ezeken keresztül látunk haikuszerű jeleneteket. Sokszor apró megfigyelésekben mutatkozik meg egy teljesebb igazság.A Fejetlen megjelenés, egy kézzel festett film, mely régi családi fotók negatívjából készült. A múló idő absztrakt mementója.18: 00, Baka teremEbéd előtt (Rendező: SZABÓ Simon) – MAGYAR KISJÁTÉKFILMEK VÁLOGATÁSBAN1944, Budapest külvárosa, a család épp ebédhez készülődik, amikor a kislány észreveszi, hogy csendőrök embereket vezetnek ki az utcára. A család étellel, vízzel és ruhákkal szeretne segíteni, amihez nem mindenki járul hozzá.