Mediawave - Az öröm körül forog a Tartóshullám

Az elmúlt években a Mediawave szervezői a közönség igényeinek kiszolgálása helyett inkább a résztvevők közösségi együttműködésére összpontosítottak. Törekvésük egyik fontos eredménye, hogy az egyes műfajok képviselői „beépültek" egymás előadásaiba is, a különböző mediawave-es műhelyek pedig közös produkciókat hoztak létre, sőt, a közönség tagjai tevékeny alkotói lettek az eseményeknek.



Az április 27-én kezdődő Együttlét közösségépítő témáiról Vajda Violetta, a Mediawave munkatársa, a filmprogramok koordinátora számolt be.



„A Műhely folyóirat Öröm című tematikus száma adta az ötletet, hogy mi is e köré építsük a programok jó részét, annál inkább, hiszen a közösségi együttlét mindig különleges örömnek számít."



Az idei Mediawave másik meghatározó tengelye 1968, a jelképes év, illetve az a legendás időszak, amikor a kultúrában megjelent sok más mellett Jim Morrison, Allen Ginsberg, Andy Warhol, a rock and roll és a pop, a hippimozgalom. Ugyanebben az időben zajlottak a francia diáklázadások, a prágai tavasz eseményei, meg- erősödtek az amerikai békemozgalmak és az olasz- és németországi szélsőbaloldali terrorcsoportok.

Ezt a korszakot megidézve az Együttlét nemzetközi filmes versenyprogramjával párhuzamosan rock-, blues-, kortárs jazz és alternatív zenei koncertek, filmes és zenei workshopok, különböző kiállítások, előadások zajlanak majd Komáromban, a Monostori Erődben. A szervezők saját válogatásukkal arra tesznek kísérletet, hogy bemutassák az 50 évvel ezelőtti időszak művészeti, elsősorban mozgóképes lenyomatát.



Vajda Violetta végül megemlítette, hogy a már hagyományosnak számító nemzetközi esküvő sem marad el, amelynek főszereplője idén egy andalúz–magyar pár lesz. Természetesen a „nagy esemény" egyes mozzanatait hangulatos közösségi programokra fűzik fel. A koordinátor szólt arról is, hogy szeretnék a hosszú hétvége rendezvényeit úgy összeállítani, hogy minél több feltöltődési, szórakozási lehetőséget biztosítsanak a gyerekeknek, családoknak.