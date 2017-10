Margit néninek 5000 forintért kellett meghalnia

A Tatabányai Járásbíróság 30 napra előzetes letartóztatásba helyezte a két tatabányai férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy felelősek egy idős asszony – H. Gy-né – haláláért, Mésztelepen. Mindketten részletes vallomást tettek a bíró előtt, a nyomozók feladata, hogy kiderüljön: a férfiak milyen magatartást tanúsítottak a cselekmény elkövetése során és tettük összefüggésbe hozható-e a sértett halálával, tudta meg a Kisalföld dr. Csikós János kirendelt védőtől.Október 1-én, a reggeli órákban szállították be a mentők a 86 éves H.Gy-nét a Szent Borbála Kórház sürgősségi osztályára. Balogh Márta sajtóreferens a Kisalföldnek annyit mondhatott el, hogy a traumatológiai osztályon halt meg keddi napon az idős asszony. A halál okát majd a hatósági boncolást követően lehet megtudni a rendőrorvostól.Egy bizonyos: az életveszélyt okozó testi sértés helyett már emberölésért kell felelni a gyanúsítottaknak, amit anyagi haszonszerzés céljából követtek el védekezésre képtelen, idős sértett kárára. V.Gy. és V. K. részletes vallomást tettek: az egyikük rablásért, a másik emberölésért áll majd bíróság elé. Dr. Csikós János úgy tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a büntetési tételük 10-től 20 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó fegyházbüntetés is lehet.Mésztelepen, a Gyár utcában lakott Margit néni, akinek a szomszédok szerint párezer forintért kellett meghalnia. A város szégyenének tartott lakóövezetben, mélyszegénységben élnek emberek, szemétkupacok és megszámlálhatatlan, folyton ugató kutya társaságában, hatajtós lakásokban. Margit néni fiatalabb korától itt élt, egy parányi lakásban, s öregségére is itt maradt, mint sokan.Mésztelep fiatalabb lakói jellemzően alkalmi munkákból, guberálásból élnek, ők nem választották Mésztelepet, nekik ez jutott. Laci, egy kedves roma fiú igazít útba a Gyár utca túlsó végén: nem szívesen nyilatkozik, zárt közösség ez itt, kérésére nem is a saját nevét használjuk. Az elkövetéssel gyanúsított férfiakat ismeri.„Nagy bátorság kell egy ilyenhez, nem értem, miért kellett megölni az öreg nénit. Elég lett volna elkérni a pénzt, vagy esetleg lefogni és elvenni tőle, ha már a pénzért mentek." – mondja Laci értetlenkedve és megmutatja, merre keressük Margit néni házát. A hatajtós lakások között igazi kis oázis az idős asszony otthona, látszik, hogy kertészkedett, rendezett az udvar, a ház.A szomszédok visszahúzódva figyelnek bennünket, egy söprögető fiatalasszonyt szólítunk meg, aki szemben lakott az elhunyt asszonnyal. „Este odamentek hozzá, pénzt kértek tőle, de nem adott nekik. Másnap reggel már úgy ébredtünk, hogy ez meg volt történve." – eleveníti fel a hétvége eseményeit Ilona, akit szintén nem szeretnénk nehéz helyzetbe hozni, ezért álnéven említjük.„A szomszéd szaladt ide, hogy jöjjek gyorsan, mert nagy a baj! A néninek még volt annyi ereje, hogy kimászott az utcára. Be volt lilulva az egész feje, szinte fekete volt a sok ütéstől, úgy hallottam, szeneslapáttal verték őt. Hívtuk a mentőket, ők meg a rendőrséget." – magyarázza Ilona, akitől megtudjuk, hogy a fiatalabb férfi – V. Gy. – most szabadult a börtönből és azóta egy garázsban csövezett.Nagybátyja – V. K. – szintén börtönviselt ember, és segítőnk elmondása szerint mindenki utálta őket eddig is a telepen, magaviseletük miatt. V.K-t itt vették őrizetbe, az otthonában. Unokaöccsét valahol a városban fogták el, és amikor idehozták a helyszínelésre, állítólag csak nevetett a rendőrautóban. „Úgy tudjuk, ötezer forintért kellett meghalnia a Margit néninek. Drogot akartak venni a pénzből." – foglalja össze mondandóját az áldozat szomszédasszonya, Ilona.