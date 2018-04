Lemond Ács polgármestere - interjú Lakatos Bélával

Lakatos Béla

- Igen, bár a polgármesterség és a parlamenti képviselet két különböző dolog. Viszont azt tapasztaltam, hogy az emberek kifejezetten pártra szavaztak, nem számított, hogy mi mindent tettem a város fejlődése érdekében. Összesen 480 szavazatot kaptam, kifejezetten alacsony volt a támogatottságom a pénzásási városrészben. Levontam a következtetést, és úgy döntöttem, hogy lemondok. Ugyan többen kérték, hogy maradjak, de úgy érzem, hogy nem tudnék jó szívvel még több mint egy évig a polgármesteri székben ülni.- Szinte minden. Nincs olyan intézményünk, ami ne újult volna meg. A hivatal már szakmai alapon működik, nem az számít, hogy ki kinek a férje, felesége, testvére stb. Számos plusz szolgáltatást vezettünk be, támogattuk a családokat és a civil szervezeteket, elindult az iskolabusz. Eddig összesen 80 olyan projektet számoltam össze, ami az én polgármesterségem ideje alatt valósult meg, és még nem értem a végére. Ezek többsége nem kormányzati vagy uniós forrásból valósult meg, hanem saját költségvetésből vagy kedvező konstrukciónak köszönhetően. Megválasztásom előtt tettem egy ígéretet az ácsiaknak, azt, hogy a város bekerül a köztudatba. Ezt sikerült elérnem. Azt hittem, hogy bevezettem az európai gondolkodást is, de úgy látszik, hogy tévedtem.- Pontosan azért, hogy ez ne jelentsen problémát, még három hónapig hivatalban maradok. Folyamatban van például egy nagy ipari parkos beruházás, 10 hektáron. A dokumentumokra még az én aláírásom kell. Helyemet az októberi időközi választásokig Csuka László alpolgármester veszi át. Amennyiben jövő októberben ő indul a választáson, én támogatni fogom.- Minidig is közéleti ember voltam, a politikától most sem vonulok vissza. A jövő hét folyamán belépek a Momentumba. Úgy érzem, hogy ez az a párt, ami ellenzékben és később akár kormánypártként is erőt tud képviselni. Fiatal és remek szakemberek dolgoznak benne, ugyanakkor a középkorosztálynak és az időseknek is alternatívát nyújtanak. Amennyiben igényt tartanak a munkámra, akkor szívesen segítek abban, hogy a párt a vidéki falvakban és városokban is egyre népszerűbbé váljon. Azt gondolom, hogy a Momentumnak ennek érdekében a jövő évi önkormányzati választásokon mindenképpen polgármester-jelölteket kell állítania mindenhol, így Ácson is.- Először egy hosszabb szünetre, mert bevallom, hogy elfáradtam. Történelem-földrajz szakos pedagógus vagyok, szóval örülnék, ha visszamehetnék tanítani. Nem a Gárdonyiba, hanem valamelyik kis település iskolájába, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozhatok. Én nem csak elméletben meg tankönyvekből ismerem az integráció mikéntjét, hanem a saját bőrömön tapasztalta.