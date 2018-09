Könyv készül Ábrisról, akiért egy ország drukkol

A tervek szerint Karácsony előtt könyvesboltokba kerül a BJÁbris sztori, mely a gerincvelői izomsorvadással küzdő szárligeti kisfiú életének a legnehezebb tíz hónapjáról szól. Ábris története egy fiatal nő története is: az édesanyáé, Béry-Januskó Flóráé, aki soha nem adta fel a harcot azzal a betegséggel szemben, ami alig egy éve még egyenlő volt itthon a halálos ítélettel. Nagy utat jártak be ők ketten. És valóban csak ketten.Másfél év után először beszél magánéletéről a most is alig 24 esztendős nő, Béry-Januskó Flóra. Nem abból a fából faragták, hogy panaszkodjon. E sorok írója is többször próbálkozott a családi körülményeiről faggatni a fiatal nőt, ám rendre kitért a válasz alól. Idáig mindössze annyit sikerült megtudni róla, hogy egyedül neveli beteg kisfiát, mivel tavaly elvált gyermeke apjától. Akkor ezt nyilatkozta: „Minimális a kapcsolattartás az apával, a kötelező minimum gyermektartást fizeti a gyermekünk után. A volt férjem szülei pedig egyáltalán nem látogatják Ábrist."A helyzet azóta annyit változott – Flóra elmondása szerint – hogy a szombathelyi nagyszülők a napokban, két év után először megnézték Ábrist. Mindannyian drukkolunk, hogy az ismerkedésből családi kötelék születhessen. Aztán szintén az elmúlt évben írtunk a Dédiről is egy cikkben. Flóra nagyijáról, akiből angyal lett tavaly, és akihez igazán kötődött Flóra. „Nagymamám volt az egyetlen, aki szeretett minket." – hangzik most tőle a súlyos tőmondat.„A történetünk önmagában is erős és megáll. Nem akartam, hogy Ábris jövőjét bármilyen módon befolyásolja a hátterem. Ezért nem beszéltem soha igazán a családomról." – mondja Béry-Januskó Flóra. S hogy ezúttal mégis miért tesz kivételt? „A könyvben meg lehet majd ismerni az életünket, a történetünket, ami a család nélkül nem lenne teljes. De hangsúlyozom, a BJAbris sztori elsősorban a mi közös utunkról szól a kisfiammal. Voltaképpen egy útinapló készül, amit közösen írunk egy újságíróval. A diagnózistól indul és az első karácsonyunkig követi majd az eseményeket." – magyarázza az anyuka. „És Ábris háttere pedig az első pillanattól csupán én vagyok."– teszi hozzá keserűen. „Sokan segítenek nekünk, rengeteg támogatást kapunk, de a barátokra mindig jobban számíthattam, mint a családomra."– mondja Ábris anyukája. „Az édesanyámmal soha nem alakult ki erős kötelék, édesapámmal maradtam még két évet a válásuk után, aztán elköltöztem Szárligetről. Tizenhat éves koromtól önellátó vagyok." – avat be az életébe Flóra.A családi ellentétek – mint megtudtuk – tovább nőttek. Ábris születése egy darabig javított a helyzeten, de a korábbi nehézségek újra éket vertek közéjük.