Kettős gyilkosság Tatabányán: nem javítóba, börtönbe megy a 15 éves fiú - fotók

A Tatabányai Törvényszék előzetes letartóztatásba helyezte a tatabányai M.A-t, aki vasárnapra virradóan megölt két hajléktalant. A 15 éves, általános iskolás tinédzser 30 napra vonul be a büntetés-végrehajtási intézetbe.A védelem fellebbezett, de az ítélet végrehajtható: a fiú nem javítóintézetbe, hanem börtönbe megy egy hónapra, derült ki a meghallgatása utáni sajtótájékoztatón. M. A. ugyanabban a ruhában érkezett a járásbíróságra, amiben előállították három napja. Anyja is ott volt a mai tárgyaláson, és a gyereke után kiabált: "Veled vagyok, kicsim!"

Korábban írtuk:

Egyre több megrázó részlet lát napvilágot a 15 éves tatabányai gyanúsított életéről. Mint azt megírtuk : a kamasz két hajléktalannal végzett brutális kegyetlenséggel. Az egyiknek egy kővel felismerhetetlenségig szétverte az arcát, a másiknak a torkát is átvágta.Elértük a tinédzser korábbi barátját, aki szerint a fiú „nagyon rumlis volt, sokat bulizott, csavargott, nem a munkáról volt híres".– Gyakran drogozott és hajléktalanokat is vert már korábban. Erőszakosnak ismertem, de ezt senki sem nézte volna ki belőle. Az egyik szórakozóhelyről mehetett hazafelé a barátaival, amikor megtörtént a tragédia. Lehetetlen, hogy egyedül tette – mondta a neve elhallgatását kérő lány.Lapunknak nyilatkozott az általános iskolás gyanúsított egykori szomszédja is, aki szerint a rossz társaságba keveredett, befolyásolható tinédzser problémás családból származott.– Nem sok időt töltött otthon az anyja. Rengeteg időt volt a fiú az ötéves testvérével felügyelet nélkül a lakásban. Amikor sétáltam haza, többször előfordult, hogy szomorúan üldögélt a lépcsőház ablakában, majd amikor megkérdeztem, mi a baj, csak ennyit mondott: anya már megint nem jött haza. Sokat veszekedtek. Állítólag az egyik szülinapján az anyja ahelyett, hogy vett volna a fiának egy tortát, leküldte a családsegítőbe, hogy majd ott kap egyet – fakadt ki az asszony.A megkérdezett középkorú nő tisztelettudó, jámbor gyereknek ismerte a fiút, ezért képtelenségnek tartja, hogy ezeket a gyilkosságokat egyedül, önszántából követte volna el. A fiút kirúgták nemrég az iskolájából, ezért átkerült egy másikba.Lapunk információi szerint magatartási problémái mellett ebben szerepet játszott az, hogy többször pillangókést vitt magával a suliba.A fiú a rendőrségnek beismerte tettét, akár 15 év börtönre is számíthat.