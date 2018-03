Kettős gyilkosság Tatabányán: megkezdődött a gyilkos tinédzser büntetőpere

, tavaly áprilisban Tatabányán, egy 44 éves és egy 56 éves férfit találtak holtan. A rendőrök aznap délután a lakcímén elfogták az akkor 15 éves tatabányai fiút.A tinédzser egy parkban töltötte az estét barátaival, majd hazafele menet egy buszmegállónál észrevette, hogy a várórészben alszik egy hajléktalan férfi, akivel egy alkalmi munka miatt korábban konfliktusa volt.A fiú beszélni akart a férfival, felkeltette, de a sértett elküldte, amin a fiú felháborodott, ezért nagy erővel ököllel megütötte a fejét, majd miután a férfi eleset, tovább ütötte és rúgta. A magatehetetlen férfitól elvette a táskáját és mobiltelefonját, majd a táskát útközben elrejtette, a telefont megtartotta.A gyilkosság elkövetése után a fiú a lakásukhoz tartozó lépcsőházban leült, mert nem mert hazamenni. A lépcsőházból éjjel az egyik presszó melletti füves területre indult, majd meglátta, hogy a presszó kerthelyiségében lévő padon egy hajléktalan férfi alszik.A fiú ezt a férfit is felkeltette, és közölte vele, hogy magánterületen tartózkodik, menjen el. Az álmából ébredő férfi szitkozódott, erre a fiú kiráncigálta a padok közül, és őt is többször ököllel megütötte, majd tovább bántalmazta.Mindkét férfi a helyszínen életét vesztette. A kamasz brutális kegyetlenséggel végzett a két hajléktalannal. Az egyiknek egy kővel felismerhetetlenségig szétverte az arcát, a másiknak a torkát is átvágta.A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság korábbi tájékoztatása szerint a fiú részletes beismerő vallomást tett kihallgatásán.Decemberben különös kegyetlenséggel, több ember, illetve védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés és kifosztás miatt emelt ellene vádat a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség.A fiú büntetőpere ma kezdődött a Tatabányai törvényszéken.