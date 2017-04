Kettős gyilkosság Tatabányán - Őrizetben a 15 éves fiú, akit a gyilkosságokkal gyanúsítanak - fotó

22.45 - A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya emberölés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt - őrizetbe vétele mellett – folytat büntetőeljárást a tatabányai fiú ellen.Április 30-án Tatabányán, egy 44 éves és egy 56 éves férfit találtak holtan. Az elsődleges orvosszakértői vélemény alapján bűncselekmények áldozatai lettek. A rendőrök nagy erőkkel megkezdték a nyomozati cselekmények végrehajtását, az elkövető azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében. A rendőrök április 30-án 14 óra 55 perckor a lakcímén elfogták a tatabányai lakost, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével.A 15 éves fiatalt előállították a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatása során részletes beismerő vallomást tett az emberölések vonatkozásában. A nyomozók a gyanúsítottat őrizetbe vették és előterjesztést tettek az előzetes letartóztatásának indítványozására.A 15 éves tatabányai fiú elszámoltatása jelenleg folyamatban van - közölte a rendőrség vasárnap délután. Április 30-án 5 óra 30 perckor Tatabányán, a Győri úton holtan találtak egy férfit. Szintén ezen a napon 8 óra 35 perckor a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába érkezett a bejelentés, hogy Tatabányán a Reguly Antal téren egy másik férfit is holtan találtak. Az elsődleges orvosszakértői vélemény alapján a két férfi bűncselekmény áldozata lett. A nyomozók emberölés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen.Vasárnap reggel a Győri úton, egy autóbuszmegállóban találtak holtan egy férfit. Az ügyben halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanújával indított eljárást ismeretlen tettes ellen a Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság (KEMRFK) bűnügyi osztálya. Időközben ettől a helyszíntől nem messze, újabb holttestet találtak, a Reguly Antal téren, ebben az ügyben is emberölés gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség. A nyomozók vizsgálják a két bűncselekmény közötti összefüggést.Balatoni Ágnes az Utcai Szociális Segítők Egyesületének (USZSE) elnöke érdeklődésünkre elmondta: a Győri úton holtan talált férfi, aki 45-50 év körüli lehetett, az "ügyfeleik" közé tartozott. Utoljára szerdán látták. Ő is úgy tudja, idegenkezűség okozhatta a halálát. A férfi egyébként jól szituált volt, nem "tipikus" hajléktalannak nézett ki. Alkalmanként dolgozott is.Egy arra járó hajléktalan kinézetű ember elmondta, ő ismerte a férfit, Tamásnak hívták. úgy tudja brutális gyilkosság volt. Felhívta a figyelmünket, hogy nem messze innen, a Reguly Antal téren is holtan találtak egy embert, sajnos, már tudtuk ezt is. Egy éjszaka két ember is gyilkosság áldozata lett Tatabányán.A Reguly Antal térre érve még nagyobb, népesebb rendőri jelenlét volt látható, a készenléti rendőrség, a KEMRFK mellett az ORFK szakemberei is jelentős létszámban voltak jelen. A helyszínelők javában dolgoztak a bűntény helyszínén, lefedett sátor alatt. Munkájuk sikerén sok minden múlik. A bűntény "darabjait" igyekeznek összerakni. Az elkerített területre szigorú belépési tilalom volt. Itt, állítólag a pad mellett találták meg a holttestet, informátorunk szerint Bélának hívták, az illetőt, nyugdíjas bányász volt.- Bűncselekmény áldozata lett egy 56 éves férfi, akinek a holttestét Tatabányán, a Reguly Antal téren találták meg vasárnap, az ügyben emberölés gyanúja miatt indult eljárás - közölte honlapján a rendőrség. Korábbak azt közölték, hogy a városban a Győri úton találtak holtan egy férfit, az ügyben halált okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya. A nyomozók vizsgálják a két bűncselekmény közötti összefüggést. A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság mindkét ügyben nagy erőkkel megkezdte a nyomozást az elkövető vagy elkövetők azonosítása, felkutatása és elfogása érdekében.

