Katedráról a színpadra - Ismerje meg Jáger Gyulát

Jáger Gyula Tatabányán járt iskolába, és a tanári pályáját is itt kezdte: tanított a Péch Antal szakközépben és a Kodály iskolában is. Gyula bácsi – ahogy tanítványai szólítják – most Gyermelyen dolgozik, napközis tanítóként. Suli után felkészíti őket a másnapra, játszanak és énekelnek. Többnyire rock & rollt. Gyula bácsi ugyanis néhány hete Dolly új partnere a Dolly Plusssz formációban: a katedra és a színpad között ingázik. S még kutyázni is marad ideje.- Mikor énekelt először színpadon, közönség előtt?- Óvodás koromban anyukám elvitt egy Halász Judit koncertre. Judit a koncert közben megkérdezte, hogy ki szeretné énekelni vele a következő dalt és én már szaladtam is. Sosem felejtem anyukám tekintetét miközben mondta: „De hát nem is tudod kisfiam a második versszakot". Hatalmas tapsot kaptam, nem is volt szükség a második versszakra. Akkor tudatosult bennem, hogy a színpad a legfantasztikusabb hely a világon, ahol minden csoda valóra válik. Ez volt az a pillanat, amikor az éneklés, hivatásommá vált.

- A rock & roll szeretetéhez is kapcsolódik történet?- Igen, kisiskolás koromból. Játszottunk a játszótéren, és egyszer csak meghallottam az „Arrivedercsi Amorét". Abbahagytam mindent, és az ablak felé fordultam, ahova kitettek egy magnót: onnan jött a dal. Addig még sosem hallottam ilyen zenét, rögtön elvarázsolt. Mondták a barátaim, hogy ez a Dolly Roll. Az egyiküknek megvolt az album, rögtön meg is hallgattam vagy ötször a számot. Hát itt kezdődött ez a nagy és sohasem múló szerelem.- És hogyan folytatódott?- A játszótéri történet után rongyosra hallgattam minden kazettát és harsogtam a dalokat a szomszédok legnagyobb örömére. Utólag kicsit sajnálom, ha borsot törtem az orruk alá. De mit lehet tenni egy olyan sráccal, akit gyerek kora óta csak az álmai vezérelnek? Tizennyolc évesen megismerkedtem a nagy kedvencemmel: Flipper Öcsivel. Amikor főiskolát választottam az egyik legfontosabb kritérium az volt, hogy közel legyen Öcsi lakhelyéhez, ami akkor Pusztazámor volt. Nem is tudom hova járkáltam többet Öcsihez, vagy a főiskolára.- Egyébként tanult énekelni valaha?- Énektanártól soha, nekem minden belülről jött illetve a társaimtól, akikkel együtt zenéltem a középiskolában. A szólamokat például legbelül hallom. Az éneklés annyira természetes számomra, mint a levegővétel. Ha egyedül vagyok a kocsiban, akkor is éneklek. Az éneklést magát szeretem. Minden más – mint például a siker – csak melléktermék. Nagyon fontos a közönség, de a belső értékrendem a legfontosabb. Nem tudnék stílusidegen dalt játszani, csak mert az a trendi. Mindent a szívem diktál, s ha ez tetszik a közönségnek, akkor nyert ügyem van.

- Hogyan vezetett az út a Dolce Vitától a Dolly Plusszig?- A Dolce Vita zenekar a régi zenekarom, amit Bacsa Tomi barátommal karöltve csináltunk, csinálunk. Büszkeséggel tölt el, hogy önerőből értünk el mindent, még a tengeren túlra is eljutottunk zenélni. A tavalyi évben háromszor is koncerteztünk Kanadában. Jelenleg a Dolly Plusssz produkcióé a fókusz, erre koncentrálok a legjobban. Dollyval egyébként közel 10 éve ismerjük egymást. Egy TV felvételen találkoztunk először, s már ott elhatároztuk, hogy valamikor csinálunk egy közös dalt. A közelmúltban felhívott Dolly, hogy mit szólnék egy közös projekthez. Rögtön igent mondtam.- Milyen Dollyval együtt dolgozni?- Dolly amellett, hogy profi rendkívül mély, tartalmas ember. Csomó közös dolgunk is van a zene és a kutya szeretete mellett. Ő is hihetetlen maximalista, mint én. Sosem izgulunk fellépés előtt, ez is egy közös vonás. Dalolva zakatolunk a koncert helyszínére és hazafelé az úton is folytatjuk tovább. Szívből élek, ezért fontos, hogy a munkatársaimmal akár a színpadon, akár a civil életben egy húron pendüljünk.- A zenélés mellett egy tanári pálya is elkezdődött. Ennek hol a helye az életében?- A tanítás nagyon érdekes kérdés. A szüleim, akikre nagyon büszke vagyok tanárok, ahogy a testvérem is. Mégse hittem, hogy én is az leszek. Aztán az életem úgy hozta, hogy tanítanom kellett egy középiskolában. Akkor megváltozott minden. Én nem a tanáruk vagyok, hanem a barátjuk. Rájöttem, hogy a gyerekeknek úgy tudom a legtöbbet adni, ha segítek nekik felfedezni: miben különlegesek. Mert, ha ezt megtalálják, boldog emberek lesznek. És elmondom nekik azt is, hogy nem baj, ha hibázunk. Csak az a baj, ha feladjuk az álmainkat és beszürkülünk.- Nem beszéltünk még a kutyáiról. Említette, hogy ez is egy közös nevező Dollyval.- Számomra a kutyázás életforma. Fantasztikus, mikor több hónapon keresztül készülsz egy komoly megmérettetésre a kutyáddal, aki a társad, barátod, és egy teljesen más eszközrendszerrel rendelkezik, mint mi. A kutyák hűséges barátaim, akikkel a hosszú évek kemény felkészülései során annyira összeszokunk, hogy egymás mozdulataiból, tekintetéből tudjuk, mit akar a másik. Különleges kapcsolatom van velük, és büszkeséggel tölt el, hogy több világversenyre kijutottunk, sőt még világbajnokok is lettünk. Ők élsportolók, akiknek a táplálkozásától kezdve a lelkiállapotáig mindenre oda kell figyelni, csak így tudjuk kihozni magunkból a legjobbat.

- Hogyan sikerül összehangolni a zenét, a tanítást, és persze a kutyázást?- Mindig úgy éreztem, hogy az életemben minden a legjobban alakul. Valaki kedvel odafenn. Szerintem minden megoldható, ha jó emberek vesznek körül, és kezedben tartod az irányítást. Az élet elénk hozza a megoldásokat, csak oda kell figyelni. Gyermelyen fantasztikus kollégáim vannak, és mindenben segítenek. A reggeli informatikatanítást felváltotta a napközi, ahogy sűrűsödtek a fellépések. A napom úgy néz ki, hogy hajnalban kelek, irány a TV, utána haza, robogok be a suliba, majd délután, mikor végzek, hazarohanok a kutyákhoz, este pedig a stúdióba. Szerencsére mindenben mellettem áll a családom, és a párom, akik a szeretetükkel annyi energiát adnak, hogy mindezt gond nélkül bírjam. Imádom az életem minden percét!