Jakobi Anna arra törekszik, hogy az embereket egymáshoz békítse

– Az idő múlásáról. Ahogy beépül régmúlttól kezdve a mai világba is. A világot sokan elképesztően rossznak látják a saját helyzetükön keresztül. Én valami kis reménységet szeretnék adni a képeimmel: a múltba való visszafordulással, és azzal, hogy mindig a sötétből jön ki a jó és az alagút végén mindig ott a fény. Mintha a rossz közepét kihasítanánk és megnéznénk, mi van ott. Azt szeretném felmutatni, hogy a legrosszabb időben is reménykedjünk.– A színekben most egyáltalán nem vagyok biztos. A közelmúltban három szemműtéten mentem keresztül és most döbbentem rá, hogy más színeket látok a jobb, mást a bal szememmel. A kettővel együtt pedig egy harmadik színt. Azon vívódom, hogy a közönség vajon mit lát… Nem tudom, azt látja-e, amit mutatni szeretnék.– Foglalkoztat az egész világ. Foglalkoztat a politika. Fekszem az ágyban reggel, ébredés után, készül a kávé és közben gondolkodom. A gondolat után megszületik a cím, és én elkezdek – szintén gondolatban – a plafonra firkálni. Ha nagyjából látom a képet magamban, akkor nekiállok: először a nagy dolgokat feltenni. Közben pedig az él bennem, amit festek. És aztán csak meghorgolom. (nevet)



Mitikus hangvételű tiszta képek

Jakobi Anna fő témája a magyarság, mitikus hangvételű képei tiszta jelképekből építkeznek, a nemzeti gondolat finoman jelenik meg bennük. „Egyéni színszerkezeteket alkalmaz. Nem a zaklatott foltok festője, hanem vonalakból építkező, struktúrákat teremtő festő. Foltjait, pontos formáit szinte mindig éles vonalak közé szorítja. Sajátos szimbolikus szürrealizmus jellemzi" – írta róla Feledy Balázs művészeti író.

– Ez azért nincs így… Arra törekszem, hogy az embereket egy kicsit egymáshoz békítsem, de sokszor nem sikerül, mert el vannak vadulva. A Facebook-oldalamra néha leírom a véleményemet, és azt látom, hogy pillanatok alatt kiforgatják a szavaimat, aztán elindul a köpködés, mintha az emberek hergelnék egymást. Ha nagyon csúnyán veszekednek az idővonalamon, akkor törlöm a bejegyzést. Ma csak mocskolódás van, nincs társalgás, nincsenek érvek, ellenérvek. Azt szeretném, ha az emberek képesek lennének a párbeszédre. Ha szépen próbálnánk egymást meggyőzni, akkor előbbre menne a világ.– Szeretek nagy méretben festeni, de erről le kell szoknom. Ha más városban állítok ki, komoly gondot jelent a szállítás. Azelőtt még volt ebben segítségem, ma már egyre kevésbé. A színekkel kapcsolatos bizonytalanság miatt is úgy döntöttem: kevesebb színnel dolgozom a jövőben, vagy időszakosan visszatérek a grafikára, a rézdomborításra. Valami mást akarok most érezni. Aztán persze lehet, hogy újult erővel csinálok ismét nagy képeket.– Mindenkit várok szeretettel, pártra és vallásra való tekintet nélkül!