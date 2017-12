Jáger Gyuszi Fekete tulipánja bajnok lett Sturovóban

- November 18-án rendezték meg az év utolsó Tug of war versenyét. Ez egy kötélhúzó verseny, amit főként pitbulloknak találtak ki, mert ezek a kutyák annyira kitartóak, hogy akár 3-4 órán át is képesek rángatni a kötelet. A kutyákat hámba kötik, hogy ne érhessenek egymáshoz és közéjük tesznek egy tűzoltó tömlőt, amit a gazdi a szájukba ad. Az nyer, aki elveszi a másiktól a tömlőt. Az én kutyám a döntők döntőjét 3 óra 20 perc alatt nyerte meg, összeadva az ellenfelekkel vívott csaták idejét pedig közel 5 órán keresztül húzta a kötelet. Ez hatalmas teljesítmény! Nem csak a súlycsoport-győztes cím lett a miénk, hanem az abszolút győztesnek járó trófeát is Guillaume kapta, az én kis Fekete tulipánom.- Mióta és miért kezdett el foglalkozni kutyákkal?- Gyermekkorom óta kutyázom. Mindig érdekelt a kiképzés és a sport. Kiskoromban bejárhattam a tatabányai rendőrség kutyatelepére, emellett két kutyaiskolát is rendszeresen látogattam. Jelenleg kettő pitbull terrierem és egy belga juhászom van. Mindig is lenyűgöztek az erős, kemény karakterű kutyák, rabul ejtett a pitbullok küzdő természete. Ők sosem adják fel. Sokat tanulhatnánk tőlük, mi emberek.

- Még mindig elég sokan tartanak harci kutyát. Nem tartja ezt veszélyesnek?- Csak hozzáértőknek javasolnám ezt a fajtát. Nagyon erősek a méretükhöz képest és a gazdi kedvéért mindenre képesek, fontos, hogy csak az legyen a gazdája, aki napi szinten gondoskodik a kutya energiájának levezetéséről. Egyébként rendkívül emberszerető fajtáról beszélünk, ezért is óriási a felelősség pitbullt tartani.- A kutyás edzésekhez a gazdinak is kell az erőnlét. Sportol valamit?- Világ életemben sportoltam, mozogtam. Nem csak a kutyámtól várom el a maximumot, hanem magamat is sanyargatom. Régebben a küzdősportok érdekeltek, később a fallabda, tenisz, most hobbi szinten spiningezek, Tatabányán. A kutyás futásban – a canicrossban – egészen az Olaszországban megrendezett világbajnokságig jutottam, ahol a 19. helyen végeztem. A hobbimozgás, a heti egy edzés megmaradt, emellett napi szinten négy-öt kilométert sétálok vagy kocogok a kutyákkal. Több edzésre már tényleg nincs időm.- Milyen ma a kapcsolata Tatabányával, Tatával?- Bár jelenleg nem itt élek, minden héten többször is hazalátogatok. Édesanyám a Váczi Mihály iskolában tanított, apukám a régi Bánhidai általánosnak volt az igazgatója. Tatabányára járok edzeni, kutyázni, itt vannak a barátaim, akik színesebbé, szebbé teszik az életemet. Itt töltöttem a gyermekkoromat, itt kezdtem dolgozni és úgy gondolom, hogy bárhol is éljek a szívem mélyén mindig is egy tatabányai srác maradok. Rengeteget köszönhetek a szüleimnek, minden olyan muníciót szeretetet, törődést megkaptam tőlük, amiből egy ember egész életen át építkezhet. Gyakran járok haza hétköznap is, ha másért nem, hogy tegyek édesapámmal egy tókört Tatán. Tata számomra a legszebb város, Tatabánya mellett mindig ez állt legközelebb a szívemhez.