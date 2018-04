Handpan, a varázshangszer is hallható lesz a Mediawave Együttléten

Az első Hang, általános nevén handpan néven ismert hangszert 2001-ben alkotta meg a svájci Sabina Schärer és Felix Rohner a steel-drum és néhány indiai és afrikai hangszer nyomán. Az elvarázsoló dallamokat adó hangszer Magyarországon is egyre népszerűbb, és természetesen idén is hallhatjátok a 28. Tartóshullám Mediawave Együttléten.

- Hát igen, tavaly kicsit felkapott minket az internet - fő ént a rólunk megjelentnyomán. Néhány hónappal ezt övetően már ténylegesen elindultunk, és azóta is folyamatosan észítjü a hangszereket. Rengeteg az érdeklődő itthonról és ülföldről is, sokan csak érdeklődnek, de rendesen jönnek a megrendelések, nem pihenünk. Tavaly nyár óta szépen megújult a munkahelyünk, és a handpannel párhuzamosan több más hangszer észítésével is ísérletezünk.-A handpan hangszerben az a csodálatos, hogy mindenféle zenei elő épzettség nélkül is viszonylag hamar lehet elérni vele sikerélményt. Kell hozzá minimális ritmusérzé , meg egy kis intuició, fantázia, és a gyakorlástól függően viszonylag önnyen bele lehet jönni. Őszintén mondom, ez egy olyan hangszer, ami épes megváltoztatni nagyon sokak életét, ezt magam és a örnyezetemben is sokan tapasztaljá .- A MAG Instruments-nél Bognár Péter és Hársfalvi Richárd, valamint Dankowsky Áron és jómagam alkotjuk a csapatot, A ToSoDa Projekt-ben Áronnal, és ácser Tomával zenélünk özösen.- A Mediawave-hez való ötődés lassan 20 éves. Még özépiskolásként örömmel buliztam a Mediawave-bulikon, aztán ésőbb átváltottam egy ennél konstruktívabb fesztiválozásra. Voltam önkéntes, szerkesztettünk fesztivál újságot, 2005-2006-ban pedig az akkori főhelyszín, a Rómer Ház üzemeltetésében is aktívan részt vettem, és nem csak a fesztivál alatt, hanem egész évben segítettem a szervezőket.- Már évek óta nem keresünk konkrét programot, csak átadjuk magunkat az együttlét utánozhatatlan pörgésének. Minden évben van sok ismeretlen, de nagyon kellemes zenei meglepetés, biztosak vagyunk benne, hogy idén is így lesz.