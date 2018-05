Fuss, hogy élhessen! Jótékonysági futás másodszor Ábrisért Tatán

Sajnálatos egybeesés volt, hogy vasárnap két futóversenyt is szerveztek Tatára. A TAC Cseke-tavi programjával egyidejűleg kezdődött a jótékonysági futás az öreg-tó partján, s az egyidejű események gyengítették egymást. „Délelőttre tettük a családi programokat, és a másik rendezvény miatt kénytelenek voltunk délutántól indítani a futást, ami sokakat eltántorított a részvételtől" – mondja Béry-Januskó Flóra. „De nem csüggedünk így sem, ugyanis közel 1 millió forint gyűlt össze az adománygyűjtő ládákban! Köszönjük minden résztvevőnek, segítőnek, szponzornak" – teszi hozzá Ábris édesanyja, aki már most hozzákezdett a következő futás megtervezéséhez.„Úgy döntöttünk szeptemberben ismétlünk, és minden támogatónk megígérte, hogy újra adja magát" – magyarázza Flóra.Kanga tréning bemutatóval, arcfestéssel, anyák napi kézműves foglalkozással várták a családokat délelőtt, amikor is elrajtolt a kerékpáros, a babakocsis, és a gyalogló futam. Délután 7-14-21 kilométeres távokkal indították a futókat, akiknek frissítő ételt és italt biztosítottak. Új elemként tombolasorsolás is volt, a rengeteg támogatónak köszönhetően.„Óriási dolog, hogy végre Magyarországon is elindult az SMA-s gyerekek gyógyítása. De azt tudni kell, hogy az injekció csupán esély és nem megoldás. A rendszeres gerincvelői kezelés mellett egyéb terápiákra is szükség van ahhoz, hogy visszaépüljön az elsorvadt izom, és ha visszaépült, tanulja meg a gyermek használni. Emiatt fontos továbbra is a BJAbris Alapítvány működése, hiszen a plusz feladatok is rengeteg pénzbe kerülnek." – nyilatkozik Flóra, akinek nem kis szerepe van abban, hogy itthon is elérhetővé vált minden érintett kisgyermek számára a támogatott injekció.Az agilis anyuka folyton innovatív ötletekkel áll elő: ezúttal éppen tanácskozást szervez az SMA Magyarország Alapítvány égisze alatt. Az 1. Nemzetközi SMA Konferencia július 13-án lesz, külföldi előadókkal, a részvétel ingyenes rá, de regisztrációhoz kötött.