Fuss, hogy élhessen - Együtt Ábrisért: a civil összefogás eredménye: 2,5 millió forint

Béry-Januskó Ábris, 9 hónapos, szárligeti kisfiúnál március végén diagnosztizálták a gerincvelői izomsorvadást, melynek a kezelése jelenleg csak Amerikában lehetséges. Az USA-ban tavaly év végén engedélyezték azt a gyógyszert, ami az egyetlen esélyt jelentheti a gyermek életben maradásához. Egy injekció ára 125 ezer dollár, azaz több mint 36 millió forint és a kezelést többször ismételni kell.

A hatalmas támogatásnak köszönhetően mintegy 2,5 millió forint jött össze a helyszínen a szárligeti Béry-Januskó Ábris életmentő gyógyszeréhez.Baráth Andrea, egy tatabányai számítástechnikai vállalkozás alkalmazottja olvasva az Ábrisról szóló híradásokat döntött úgy, hogy közösségi futást szervez a kisfiú gyógyulásáért. Úgy gondolta, tízen-húszan, maximum ötvenen lesznek. „Elkészítettem az esemény közösségi oldalát, és aznap estére már százan csatlakoztak. Hamar elértük a kétezer érdeklődőt, és kilencszázan regisztráltak is a rendezvényre" –meséli Andi, aki pár nap alatt Gyöngyösi Judit kolléganőjével egy folyamatosan dagadó rendezvény főszervezőjévé vált. Tata adta a helyszínt, és az Új Kajakházat öltözésre, mosdó használatára, lettek kendők, pólók, egészséges sütemények, frissítők, gyümölcs, csokoládé, palacsinta, érmek a befutóknak, hangosítás, műsorvezetés, célkapu – senkit sem kerestek, minden vállalkozó és civil önként csatlakozott a jótékonysági futáshoz, Ábris babáért.A tatai tó körül tejesítettek félmaratont, de még maratont is, volt, aki két kört és olyan is, aki egy kört futott, tömegek gyalogoltak, babakocsis családok sétáltak, és biciklisek is abszolválták a távot. Béry-Januskó Flóra, Ábris anyukája egyedül jött a rendezvényre, a babát nem akarta kitenni a nagy felhajtásnak. „Ábris, köszönjük, nagyon jól van, napról napra fejlődik, ami maga a csoda, próbál megfordulni, a kezét mozgatja. Erősödik, fejlődik, küzd!" – mondja boldogan Flóra, pedig a kisfiúnak olyan betegsége van, amivel a gyerekek az egyéves kort sem szokták megérni.A BJAbris Alapítvány kasszájába az elmúlt öthétben közel 25 millió forint folyt be. Heti ötmillió forint az összefogás mérlege, ami elképesztő, annál is inkább, hogy az adakozók többnyire civilek, kisemberek. Az Ábrisért indult jótékonysági megmozdulások folytatódnak. Az anyuka kér mindenkit: azért, hogy hivatalos keretek között mehessen a gyűjtés, minden segíteni akaró őt keresse meg a közösségi oldalon keresztül, hogy a szükséges alapítványi hozzájárulást biztosíthassa a rendezvény mögé. Jelenleg virágkötők gyűjtenek Ábrisnak, kézműves mesterek portékáira lehet licitálni, Tatán fitnesz program szerveződik hétvégére ugyancsak a kisfiú megsegítésére, és Tatabányán egészségügyi témájú előadás bevételével támogatják a gyermek kezelését. A BJAbris – Fight for life oldalon lehet informálódni a programokról, jótékonysági lehetőségekről.