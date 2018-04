Ezeket a filmeket láthatod a Mediawave Együttléten

Jeles András 13 év után új filmmel jelentkezett, ez is látható lesz a Mediawave Együttléten! Utazás lét és nemlét között, két különc srác útkeresése, amit Hans Holbein reneszánsz festő emblematikus alkotása, a Követek rejtett üzenetei tovább bonyolítanak.A Szovjetunióban negyven éve egy színes közösség saját rendszert hozott létre. Évekkel később a különc hippikből álló társaság Észtországból Moszkvába utazik, ahol az emberek még mindig összegyűlnek június 1-jén, hogy megemlékezzenek 1971 tragikus eseményeiről, amikor több ezer hippit tartoztatott le a KGB. A filmet közösségi mozis találkozó követi, ahol a résztvevők felidézhetik a korabeli hangulatot. Megjelenés lányoknak virágkoszorúval és melltartó nélkül, fiúknak békejellel és egyéb korhű kellékkel!Az Úton Online Filmfesztivál közönségdíjas filmjét is vetítik az Együttléten. Búzási Gyopár-Orsolya animációs filmje Babukáról, egy gyönyörű, fiatal nőről szól, aki a háború idején egy mesébe illő történetet élt meg: a legnagyobb nyomor közepén elbukkant egy titokzatos amerikai megmentő, aki szerelemből mindent meg akart adni neki.Egy világban, ahol gyenge a gravitáció, a sovány emberek felrepülnek az égbe. Constantine soha nem hagyta el a lakását, amelyet Atanas-szal, apjával oszt meg. Egy nap azonban gyönyörű stewardess költözik az épületbe, ami örökre megváltoztatja Constantine életét.Hó, izzadság, tesztoszteron és a láncfűrészek hangja. A svájci favágók négyévente a tél folyamán fát vágnak az Ägeri-tó felett, hogy előkészítsék a vadvízi evezésre.Szatirikus dokumentumfilm a semmiről, amelyben a semmit félreértik, az elszalad otthonról, és megszólít bennünket először és utoljára. Boris Mitic, a Mediwave-re sokéve hazajáró szerb rendező új filmje is látható lesz.A Közép-afrikai Köztársaságban él az esőerdők legalacsonyabb embereinek törzse, a baka pigmeusok. Róluk szól Vadim Vitovtsev orosz rendező dokumentumfilmje.Hogyan működik egy több ezer éves kultúra a Facebook, az internet és a rohamosan növekvő modernizáció korában? Gyembo és Tashi átlagos bhutáni tinédzserek. Szabadidejüket leginkább focizással töltik, vagy a Facebookon lógnak. Róluk szól Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai dokumentumfilmje.Leventének és bátyjának, Csabának a gyermekcselédek szolgasorsa jutott a XXI. században. Moharos Attila lenyűgöző szépségű helyszíneken játszódó filmje emléket állít azoknak, akik születésüktől kezdve örökösen csak a kiszolgáltatottság élményével és parancsával kénytelenek élni: embernek nem való nyomorban, kitaszítottságban és pusztulásban.Beszámoló egy vágások nélküli, rendkívüli technikai szünetről.