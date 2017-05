Eurovízió: Pápai Joci történelmet írhat, roma zene először juthat döntőbe - fotók

Kapcsos Emese hegedűs, Pápai Joci énekes és Virág Alexandra táncos egy kijevi sajtótájékoztatón. Fotó: Andres Putting

A hatvankettedik Eurovíziós Dalfesztivált Ukrajna fővárosában rendezik, az első elődöntőből tíz ország jut a fináléba kedden este - az automatikusan döntős öt nagy és a rendező ország mellé.Magyarország a második körben szerepel, Pápai Joci csütörtökön adja elő Origo című dalát. A tatai énekes több mint egy hete Kijevben készül a versenyre, a helyszínen nyilatkozott lapunknak. "Ahogy közeledik az élő adás, természetesen egyre nagyobb bennem az izgalom, de ez egy édes teher. Nem nagyon hasonlítható semmihez ez a fajta akarat, ami ilyenkor dolgozik az emberben, hiszen ez a ˝világ teteje˝, keveseknek adatik meg, hogy ekkora közönség előtt énekeljenek, és ilyen sokan nézzék a képernyők előtt. (Az Eurovíziót mintegy kétszázmillióan követik világszerte - a szerk.) Az, hogy én képviselhetem Magyarországot, nagyon nagy kiváltság, fantasztikus érzés itt lenni. Már nagyon várom, hogy színpadra lépjek az elődöntőben, meg akarok mérettetni, úgy érzem, készen állok a feladatra - fogalmazott Joci.



Joci dedikál a vörös szőnyegen.

A dalfesztiválnak a kijevi Nemzetközi Kiállítási Központ ad otthont, a hatalmas aréna elképesztő nagyszínpadától Joci először egy kicsit megilletődött. "Szerintem hazudik, aki azt mondja, hogy nem „eszi meg" egy ekkora színpad, amikor legelőször lép fel rá. Az első próbán végig a hanggal foglalkoztunk, nem is tudtam másra figyelni. A második próbáig volt időm ezt feldolgozni, így akkor már az érzéseimet is át tudtam adni. Nagyon fontos volt a kamerával való kapcsolatomon is dolgozni, hiszen azon keresztül jutunk el az emberek otthonába és szívébe - " mondta az énekes.A magyar versenyzőnek minden esélye megvan arra, hogy a szombaton is szóljon a „Jálomá lommá lomálommá" az arénában, hiszen sokan szeretik és ismerik Joci dalát, ez a fesztivál hivatalos megnyitóján is érezhető volt. A tatai előadót számos nemzet újságírói és eurovíziós rajongói állították meg kérdésekkel a vörös szőnyegen, vagy kérték fel egy közös fotóra, de a városban is sokan felismerik, és sok szerencsét kívánnak neki. Mi sem teszünk másként, Kijevben szurkolunk a magyar produkciónak.

Jocit Kijevről, az eurovízió közönségéről, és arról is kérdeztük, hogy a családja milyen útravalóval engedte el, de Virág Alexandra táncossal is beszélgettünk, az interjúkat később közöljük, érdemes lesz tehát követni helyszíni beszámolóinkat.

A helyszínen – és az egész városban - egyébként rendkívül erős a rendőri jelenlét, a rendezvény fokozottan biztosított, az újságírókat is minden egyes alkalommal szigorúan ellenőrzik a belépéskor.