Elképesztő: a komáromi Szőnyi Ferenc saját rekordját is megdöntötte a Himalájában - fotók

Fotók: Facebook/Szőnyi Ferenc - versenynapló

Június 18-án Manaliban négyen álltak rajthoz, két indiai, egy francia futó és a komáromi Szőnyi Ferenc.– A versenyen nem csináltam semmit másképp, mint tavaly, viszont a felkészülésre nagyobb hangsúlyt fektettem. A minőségre mentem és csak extrém vagy 100 kilométeres táv feletti versenyeken indultam. A The Hell Race első szakaszától kezdve éreztem, hogy erősebb vagyok, jobb az állóképességem, mint egy éve. Az idő is kedvezőbbnek bizonyult, öt fokkal hűvösebb volt. A segítőm, Breuer-Orbán Károly, aki maga is versenyszerűen fut, azon a véleményen volt, hogy fizikailag teljesíthetetlen ez a verseny – tudtuk meg Szőnyi Ferenctől.Úgy tűnik, hogy mások számára tényleg teljesíthetetlen. A két indiai versenyző, akiknek nem kellett akklimatizálódniuk, sérülés miatt adták fel a versenyt, míg az atléta, high-tech felszereléssel rendelkező és feleannyi idős francia futó belátta, hogy nemképes időn belül beérni a célba. Feri elmagyarázta, hogy a 480 kilométer kevesebb mint ötven százaléka tehető meg futva, a versenyzők inkább gyalogolnak, hiszen kétezer méterről indulnak és 5300 méter fölé jutnak el.– Négyezer méter fölött már nincs futás. Ráadásul euforikus érzés, amikor felérsz a hegyre, de utána amilyen gyorsan csak tudsz, le is kell érned olyan magasságba, ahol regenerálódni tudsz. Az egyik indiai versenyző elkövette azt a hibát, hogy az egyik hegycsúcson leült egy kávézóba megpihenni. Elájult és olyan súlyos ödémát kapott, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Odafönn minden az életed ellen van, nem véletlen, hogy nem nő se fű, se fa. A kényes energetikai egyensúlyt be kell tartanod, mindig ott kell lenned fejben, mert elég egy rossz lépés és az életednek annyi – vallotta be a Racemachine.Az utolsó szakaszon Ferinek egyedül kellett szembenéznie a legnagyobb kihívással. Este hatkor indult el a legmagasabb hegycsúcs felé, de útközben annyira elfáradt és lelassult, hogy muszáj volt megállnia pihenni. Ezt nem tudta máshol megtenni, csak az út mentén. Így segítői ott takarták be és hagyták egy órán át aludni.– 108 óra alatt teljesítettem a távot, 10 óra alvással. Ha ezt lebontjuk négy éjszakára, akkor egy igen kis szám jön ki. A cél, a Leh városában álló sztúpa már nagyjából 50 kilométeres távolságból látszik, de ilyenkor még tudja az ember, hogy hosszú és nehéz út vezet odáig. Bevallom, büszkeséggel tölt el a tudat, hogy nem csupán teljesítettem a versenyt, de ismét egyedüliként és a tavalyihoz képest négy órával megdöntve a saját rekordomat – mondta Szőnyi Ferenc, akit akklimatizációs időszaka alatt Nepálban és Indiában is lépten-nyomon felismertek.A Vasember most komoly tárgyalásokat folytat a The Hell Race szervezőivel. Szóba került, hogy az egyéni indulók mellett csapatok is részt vehetnének a versenyen, illetve gondolkodnak egy indiai triatlon és egy sivatagi futás közös megszervezésében is. – Hogy jövőre elindulok-e újra a „pokolba"? Még nem tudom. Tény, hogy az életem egyik sarokköve ez a verseny, de most elkezdtem a hegyek felé kacsingatni. Kirgizisztánban szerveznek egy sky runningot a Lenin-csúcsra, ami 7134 méter magas. Ez igazából egy születésnapi ajándék is lenne magamnak. Aztán tervben van a New Orleans-i tízszeres Ironman teljesítése, illetve hívtak Izlandra egy ötnapos futóversenyre – mondta még el idei terveiről Szőnyi Ferenc.