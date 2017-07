Elfogadja, ami adódik, boldog és elégedett ember Mezei Kitty

Zubornyák Zoltán – a 90-es évek tatabányai igazgatója – tanította és sorra adta a lehetőséget az időszak fiatal tehetségeinek, így Mezei Kittynek is. Játszott a Képzelt riportban, a Jó estét nyárban, az Antigonéban, a Fösvényben, a Potyautasban, és ebben az időszakban színész vizsgát is tett. Még nagyon fiatalon beleszeretett a szinkronba, és azóta is ez a fő foglalkozás az életében. Majdnem tíz éve nem szerepelt színházban, július 28-án Pesty-Nagy Kati Vörös Rébék című musical balladájában tér vissza a deszkákra Mezei Kitty.- Azt gondoltam korábban, hogy nem lehet színház nélkül élni, és mi lesz velem, ha nem lesz? Mikor terhes lettem, abbahagytam. Aztán meghalt a kisfiam, és se lelkileg, se fizikailag nem voltam alkalmas a színpadi munkára. Gyorsan jött a második gyermekem, Áron, így végül kilenc évig nem voltam színpadon. És úgy is lehetett élni, és boldog voltam. Nagyon meglepett Pesty-Nagy Kati felkérése, nem számítottam rá, de örülök a lehetőségnek, kihívás ennyi idő elteltével. Bár az első táncpróba után másnap reggel alig tudtam kimászni az ágyból, annyira fájt a derekam.- Bodnár Viviennel mi vagyunk a főszereplő, Sinkó Tera (Bucsi Annamária, a szerk.) barátnői, a szűzlányok. Mi vagyunk a vidám, vicces vonal, a Pixi és Mixi ebben a súlyos darabban. Lányok, akik álmodoznak a szerelemről, a férfiakról. És az élet olyan tragédiát mutat nekik, amitől egy kicsit ők is felnőnek. Megérzik az élet súlyát.- Teljesen. Mind a kettő színészi feladat, de egészen más jellegű kihívás. A színházban van egy hosszú próbafolyamat, ahol lehetőség nyílik több mindent kipróbálni, kísérletezni. És úgy alkotod meg a rendezőn keresztül a szereped, ahogy szeretnéd. A szinkronnál pedig valaki már eljátszotta, így ki kell szolgálnod, segíted a hangoddal. Ha tetszik, ha nem, úgy kell visszaadnom a szerepet, ahogy ő csinálta, azt megmutatni, ami az ő arcán van, hiába gondolok mást róla, ő a főnök. De például, ha sokszor eljátszok egy színészt, akkor csak ránézek a szövegre, és tudom, hogyan fogja ő eljátszani.- Akit talán leginkább ismernek az Katherine Heigl, az ő filmjeihez köthetnek legjobban. Az Agymenőkben Pennynek vagyok a magyar hangja. S ami nem annyira népszerű, de szintén sorozat, és nekem nagyon fontos, az a Nevem, Earl, ahol én lehettem a főszereplő volt felesége. Vígjátéki figura, és elképesztően jó lehetőséget jelentett. Illetve most csináltam egy anya-lánya filmet, Amy Schumer volt a főszereplője, Goldie Hawn ezzel tért vissza a filmezéshez, és Udvaros Dorottya szinkronizálta. (Ó, anyám a szerk.) Nehéz munka, de nagy élmény volt.

- Csak a nevemet írnám rá. Nem azért, mert azt gondolom, hogy a nevem mindent elmond, sőt, én egy magamat is lehúzó típus vagyok. Sokan kikérik maguknak: nincs olyan, hogy szinkronszínész, csak színész van, aki szinkronizál. De hát én mégiscsak leginkább azt csinálom. És, ha azt mondják rám, színész – pedig papírom is van róla, hogy az vagyok – akkor az a reakcióm, hogy „hú, hát ne mondd rám, hogy színész!" Mert például Udvaros Dorottya is az. Szóval, csak a nevem lenne a névjegyemen, semmi más.- Fontos nekem, hogy mindig tanuljak valamit, de anyukám is ilyen. Mielőtt nyugdíjba ment, elvégzett egy kétéves utazásszervezői képzést, és szenvedélyesen keresi nekünk meg az ismerősöknek az olcsó lehetőségeket. Anyukám elképesztően jó áron talál repülőjegyeket, így sokat utazunk. Utazni jó. Valami olyasmit csinálnék, ami utazással kapcsolatos.- Természetesen a gyerek. Jövünk, megyünk állandóan. Nincs időm magamra, hogy lefogyjak, edzésre járjak, mert próbálok a gyerekkel minél több időt tölteni. Én boldog vagyok, ahogy vagyok, és elégedett akkor is, ha csak szinkronizálok. Nincs hiányérzetem, de persze most jó, hogy van a Vörös Rébék. Nagyravágyó terveim sincsenek. Csak azt kívánom magamnak, hogy elég feladatot adjon a szinkron, és hogy a gyerekkel, meg az anyukámmal minél több közös élményünk legyen!