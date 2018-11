Egyedül él a bükkerdőben a csatkai kápolnaőr, kisfilm készült a remetéről - videó

A bükkerdővel ölelt völgy nyugalmát találta meg Ferenc fél évtizede, aki volt őszerelő, szerzetes, zarándok, de dolgozott a hajléktalanellátásban, és egy ökofaluban is. Ám úgy hozta a sors, hogy Csatkára került. Oda, ahová minden év szeptemberében romá tízezrei látogatnak el - a csatkai búcsú a kárpát-medencei oláh cigányok számára a legfontosabb egyházi ünnep.

A veszprémi püspökség 1962-ben nyilvánította hivatalosan is zarándokhellyé a Komárom-Esztergom megyei Csatkát, s engedélyezte a bú újárásokat.Surinás Ferenc ápolnaőr, remete mindennapjairól portréfilmet észített kollégánk, Gecsei Ádám újságíró és a videózással, kisfilmkészítéssel foglalkozó Pauker Bence.„Ajánljuk mindenkinek ezt a rövidke dokumentumfilmet, ami akár félórás is lehetett volna. Ám ebben az alig több mint 6 percben is megtalálható az a kvintesszencia, ami Surinás Ferenc egyházi és profán énjét mutatja be" – valljá a mosonmagyaróvári alkotó .