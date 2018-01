Egy oltári csaj Tatáról

- Mi nem egy műfajra, hanem a csapatra mondtunk igent. Kollégám és sorozatbéli szerelmem, a Kornélt játszó Ember Márk fogalmazott így viccesen az elején, és ez tényleg így van. A szűk értelemben vett hat főszereplő, a mellékszereplők és természetesen az egész stáb egy olyan csapatot alkotott, aminek nagy élmény volt a tagja lenni. Barátságok szövődtek, és a sorozatot nem is tudtuk volna leforgatni enélkül. Másrészt pedig rengeteget tanultam. Olyan tapasztalatot adott nekem az Oltári csajok, ami fontos lesz a további életem során, úgy gondolom.- Összesen 119 napot forgattunk. Egész nap stúdióban vagy a külső helyszíneken voltunk, és ez elképesztő fizikai, lelki és szellemi megterhelést jelentett. Reggel 6 körül kezdtünk, 12 órát dolgoztunk, 10-15 jelenetet vettünk fel naponta, és este még tanultuk a másnapi szövegeket. Gyorsan kellett alkalmazkodni, hozzásimulni a folyton cserélődő stábhoz, rengeteg szöveget elsajátítani rövid idő alatt, személyesen általunk eddig nem ismert színészekkel megtalálni a hangot. Voltak kiborulások és kimerülések, de muszáj volt gyorsan összeszedni magunkat, mert másnap újra forgattunk.

- Nem lesz. Száz epizód készült, van eleje és lesz vége, lezárul a sztori. Így szép, mert kerek a történet.- Ez egy nagyon új dolog nekem. Igen, odajönnek hozzám, képet kérnek, rengetegen írnak rám. Ebből az látszik, hogy sokan szeretik és nézik a sorozatot, ami jó érzés. Nagyon megváltoztatta az életemet ez a forgatás, és nyilván a jövőben kiderül, mit adott még nekem az Oltári csajok.- Még nem diplomáztam, ez a forgatás miatt sajnos kicsit elcsúszott. Tavasszal szeretném majd a diplomafilmemet is leforgatni, megírni a szakdolgozatomat, mert már nagyon nyomaszt. Pont a sorozat előtt készült el az első olyan filmem, amire igazán büszke voltam. Nem csak a nagymamám miatt, akinek az elvesztéséről szól, hanem azért is, mert sok pozitív visszajelzést kaptam rá. A legjobb tíz rövid dokumentumfilm közé került a Diák Oscar-díj versenyében, és februárban egy lengyel fesztiválra is utazik. Szóval, az egyetemen egy hullám éppen ebbe az irányba indított el, mikor jött a sorozat, meg Erdész Piros szerepe. És igazából nekem egész életemben az volt a célom, hogy színésznő legyek.- Tény, hogy kapott egy nagy lendületet a színészi munkám. Most biztos vagyok benne, hogy ezzel akarok foglalkozni a jövőben. Ezt tudnám az életemben örömmel csinálni, ez tenne boldoggá. De szerintem több lábon kell megállni, nyitottan a lehetőségek felé.- Nemrég fejeztük be a munkát, az első hetek a regenerálódással, a magamhoz téréssel teltek. Hirtelen ért véget a forgatás, s mivel fél évig szinte együtt éltünk a többiekkel, először meg kellett érkeznem a hétköznapokba. Furcsa volt például nappal látni a lakásomat ennyi idő után. (nevet) Aztán vissza kellett szereznem a családomat, és a barátaimat, akik eddig mellőzve voltak. És sokat lehettem végre Tatán.

- Természetesen a tó, mert nagyon közel lakunk hozzá. A kedvenc képem a leeresztett tónál készült apával, olyan 3-4 éves koromban. Épp most néztük meg, mikor otthon voltam. Eszembe jut a kertvárosi ovi, ahova nagyon szerettem járni és ma is jó mellette elmenni. Meg a nagymama háza, a Deák Ferenc utcában és a baji telek, amihez szintén rengeteg élmény köt. Aztán az ovis barátságok, köztük is a barátnőm, a Truszek Timi, akivel hároméves koromtól ismerjük egymást.- Én ott születtem a tatai kórházban, akkor még volt szülészet a Vár mellett. Mindig mutatja anya, ha arra sétálunk, hogy: „Nézd, ennél az ablaknál adta be apa az ebédemet, amikor születtél!" A gyerekkoromat, a családomat jelenti Tata, és a nyugalmat, mikor hazajövök. Imádok Budapesten élni, de amikor hétvégén hazamegyek, akkor minden megnyugszik és kisimul körülöttem, a családom és a barátaim között. Feltöltődöm otthon.- Nagyon büszkék! Jó érzés, hogy otthon nézik a sorozatot, és szokták is kommentálni. Apa rendszeresen ír sms-t, hogy: „Na, már megint mit csináltál?" Vagy: „Mikor jöttök már össze Kornéllal? Megint kavartok". (nevet) Fontos volt mindig is a véleményük, még akkor is, ha nem értünk mindenben egyet, mert mindannyian erős személyiségek vagyunk. Persze féltenek a színészi pályától, ami nyilván ingoványos terület. Mégis megnyugtató, hogy egy pillanatig nem kételkedtek bennem, és az első perctől büszkék rám.- A színészettel akarok foglalkozni mindenképp! Sokat szeretnék játszani ebben az évben is. Kívánja ezt, kérem!