Egy 7 éves komáromi kisfiú hulladékgyűjtő csipeszt kért születésnapjára, majd nekiállt megtisztítani a várost - fotók

"Sok esetben beszéltünk már arról, hogy hajnaltól az utcákat róni, mások hanyagsága és rontó szándéka miatt hulladékot takarítani embertpróbáló feladat. Társadalmi megbecsültsége ezeknek a kollégáknak alacsony, mindig akad azonban egy jó szó, vagy dicséret, egy jó példa, ami kollégáinkat tovább motiválja, hogy monoton munkájukat újra és újra elvégezzék az élhető környezet érdekében.

Kende példát mutat nem csak a gyerekeknek, de a felnőtteknek is, a szülei pedig példát mutatnak nevelésből reményt adva mindenkinek, igen is van, akikre felnézhetünk, akár fiatal korban is. Köszönjük Kende, légy nagyon büszke magadra! Nálunk Kende az év embere!"

Kende egy átlagos hétéves kisfiú, aki a Szent Imre Általános Iskolába jár. Kedvenc tantárgya nincs, imád horgászni, focizni és legózni. A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.-nél viszont ő lett az év embere.Hogy miért? Azért, mert Kende a születésnapjára hulladékgyűjtő csipeszt kért, majd keresztanyukájával, Tímeával közösen összeszedte a mások által eldobott szemetet Komáromban.Amikor meglátogattam Kendét és megkérdeztem tőle, hogy miért éppen hulladékgyűjtő csipeszt kért ajándékba, nemes egyszerűséggel azt felelte, hogy csak. Aztán persze hozzátette, hogy korábban látta működés közben az eszközt, és arra jutott, hogy ennek segítségével könnyebben összeszedhetné kertjükben a lehullott leveleket, illetve az utcán a mások által otthagyott hulladékot.Először azt hittük, hogy csak viccel, de aztán egyre többször említette, hogy valóban ezt a csipeszt szeretné a születésnapjára, így utánanéztünk a neten és megrendeltük – tudtam meg Kende apukájától, Csurgó Gábortól.A csipeszt egyből munkára is fogták, Kende és a keresztanyukája a Fűzfa és a Száva utcában szedte össze a hulladékot.Három szemeteszsák telt meg, sok volt a kólás- és sörösdoboz, a zacskó és a papír – mondta Kende. A kisfiú nemes cselekedetének hamar híre ment, a város tisztaságáért is felelős Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. szintén értesült róla.- írta közösségi portálján a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.Az egyik vesszőparipánk, hogy nem dobjuk el a szemetet. Erre nagyon odafigyelünk. Sőt, a gyermekeink annyira magukévá tették ezt a gondolatot, hogy Kende legutóbb, amikor Bécsben jártunk, ott is nekiállít összeszedni az eldobott hulladékot – tudtuk meg Kende anyukájától, Takács Krisztinától.Kende elárulta azt is, hogy nem ez volt az egyetlen Komárom szépítő akciója, hamarosan újra csipeszt ragad, hogy megtisztítsa a várost. Addig pedig az anyukája használja az eszközt, amivel nem csak a szemetet, de az apró legódarabkákat is könnyen össze lehet gyűjteni.