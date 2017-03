Egész Tata a pezsgőgyárban kvaterkázott - fotók

Közel 500 látogató özönlött be az impozáns bálterembe, hogy megkóstolja a Neszmélyi Borvidék legfrissebb borait.A Neszmélyi Borút Egyesület évjárat bemutató rendezvényén 20 helyi borászat kínált 100 féle bort először a szakma képviselőinek, majd késő délutántól a közönségnek is. A Tavaszi Kvaterka fontos küldetése volt, hogy a neszmélyi bor híre eljusson a megyehatáron túlra is. Helyi vendéglátósok, szakújságírók, bloggerek, s még a pécsi tudományegyetem képviselői is elfogadták a meghívást, és kóstolták a könnyű, gyümölcsös Irsai Olivért, Olaszrizlinget, Chardonayt , illetve a testesebb, hordóban érlelt kínálatot, Szivekék Zöld Veltelini trilógiáját, vagy a Kősziklás Juhfark-ját. Bősze Csaba ászári borász szerint egyre sikeresebbek a neszmélyi borok: a Hilltop meg a Szöllősi Pincészet mellett a kisebb borászatokat is kezdi megismerni a szakma. „A Gál Tibor Emlékdíjas kóstoltatáson vehettem részt Budapesten, és jók voltak a visszajelzések. Több étterem rendelt a boraimból, azt mondták, nem is tudták, hogy ilyen remek borok vannak Neszmély környékén, eddig nem hallottak róla.Budapest nagy felvevőpiac, és mi közel vagyunk hozzá." – summázza a vidék legfiatalabb borásza. Horváth Mihály szerint soha nem volt még együtt ennyi borvidéki termelő, és mindenki, aki először kóstol neszmélyi bort, meglepődik, hogy ennyire kiváló. A tatai hegybíró Zenitjét tavaly az Év Borának választották Tatán. „Most még jobb lett, mint tavaly!" – büszkélkedik. „Méltatlanul mellőzött fajta a Zenit, pedig könnyű művelni, nem érzékeny betegségekre, és főleg többféle bort lehet készíteni belőle: gyümölcsösebbet, frisset, de érettebb borokat is." – fogalmaz Horváth Mihály. Lantai József az EuroAstra online magazin munkatársa Szivekék standjánál kóstol és tetszik neki a Zöld Veltelini trilógia. Csak úgy, mint a többi kicsi pincészet kínálata. „Eddig csak a nagyokat ismertük, de most nagyon megleptek engem a kistermelők. Főleg az igazi szárazborok, mint a Zöldszilváni, Olaszrizling, Tramini. Sokkal bársonyosabbak, kellemesebbek és jobbak, mint a többi borvidék hasonló borai. Nekem jobban ízlenek, mint amikkel hétköznap az üzletekben találkozom." – nyilatkozik az újságíró. „Én Budapestről jöttem, ahol lényegesen drágább kategóriával és rosszabb minőséggel találkozik az ember, mégis jobb a marketingjük, mint a neszmélyi boroknak. Szerintem a turizmusnak kellene népszerűsíteni jobban a kispincék látogatását." – mondja a szakmai vendég, akinek a Tramini és az Olaszrizling ízlett legjobban, mert „sokkal bársonyosabb és fogyaszthatóbb, mint általában."Késő délután elözönlötte a nagyközönség is az Esterházy Pezsgőgyárat. Főleg a helyi borfanatikusok jöttek, nagy társaságokkal, de a fővárosból, vonattal is érkezett több csapat a Kvaterkára. Az asztalokra a vendéglátók egészen zárásig hordták a pogácsákat, borkorcsolyákat, senki sem maradt éhes, és köszönhetően a folyamatos hidratálásnak, amit ugyancsak biztosítottak a borászok, nem történt „borbaleset" sem. „Jó hangulatban telt a nap, nagyon pozitívak a visszajelzések, és fantasztikus érzés, hogy itt, helyben ekkora táborunk van, és ennyire menő a Neszmélyi bor!" – értékeli az első Tavaszi Kvaterkát Szegedi Csilla a Neszmélyi Borút Egyesület képviselője.