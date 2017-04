Ég az ácsi nádas

Körülhatárolták a tűzoltók az Ácsnál mintegy tíz hektáron foltokban égő nádas tüzét. A helyszínen melléképület és szalmabála is meggyulladt - tájékoztatott az esetről a katasztrófavédelem.



A lakóházakat, mezőgazdasági melléképületeket és gépeket veszélyeztető tűz elfojtásához jelentős erőkkel vonultak a tűzoltók - a helyszínen dolgoznak az oltást megkezdő ácsi önkormányzati egységek, továbbá a komáromi, a győri, a kisbéri, valamint a tatabányai hivatásos egységek is.

Munkájukat a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.



A lángokat a rajok mostanra körülhatárolták, folytatják az oltási munkálatokat, jelenleg összesen hat vízsugárral. A meggyulladt szalmabála hűtését és átforgatását is végzik az egységek.