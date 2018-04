Dzsinnkaladzsi: fúziós világzene és mongol asztal a Mediawave Együttléten

A Dzsinnkaladzsi zenekar 2014 novemberében alakult egy születésnapi közös zenélés eredményeként. A szitár, djembe és akusztikus gitár formációban eljátszott “Kis kece lányom" című magyar népdal elhangzása után többen is kérdezték, mi a zenekar neve. Miután kiderült, hogy pár órája álltak össze, a reakció ez volt: “milyen jó lenne ha csinálnátok egy zenekart!". Meg is tették. Ez már a második év, hogy eljönnek a Mediawave Együttlétre, erről is beszélt Dzsinn, azaz Tóth Csaba, aki a zenekarban többek között szitáron játszik.DzsinnKalaDzsi & mongol asztal április 28-30.DzsinnKalaDzsi koncert - április 30. 22:00 Ékes teremA zenekar magyar, mongol és orosz tagokból áll, hangszereik a világ összes kontinensét megszólaltatják: szitár, tovsuur, doromb, pánsíp, gitár, hegedű, dohola, djembe, darbuka, bongo, cajon, didgeridoo. Zenéjükben saját kompozíciók mellett játszanak magyar, mongol, kínai, kazah és más népdalokat is, helyenként autentikus, néhol pedig modern felfogásban.A zenei stílusunk nehezen behatárolható, és állandóan mozgásban van. Legegyszerűbben fúziós világzenének neveznénk. A zenekar mottója: “Bennünk emberekben sokkal több közös dolog van, mint amennyi különbözőség. Ha a zenében megférnek egymás mellett harmóniában különböző népek, kultúrák hangjai, ritmusai, akkor mi emberek is meg tudjuk ezt tenni. A zene az univerzális nyelv."- A Mediawave-et azért szerettük meg, mert nem a mennyiség, nem a bevétel, nem a reklám volt a fontos, hanem a minőség és az igazi kapcsolatok kialakulása. Nagyon rövid idő alatt rengeteg önzetlen emberrel találkoztam ott, akik szívből élnek, és ez elkezdett minket visszavonzani, visszahívni oda, ebből adódott, hogy idén már sokkal szorosabb az együttműködés - mondja Tóth Csaba.