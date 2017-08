Dübörögnek az amerikai autócsodák Komáromban - fotók

Dübörgő motorok, dudáló, szirénázó autócsodák, finom benzingőz és gumifüst Komáromban – immáron 16. alkalommal gyűltek össze az amerikai autó szerelmesei, hogy a Monostori erődöt 4 napra a benzinfejűek paradicsomává változtassák. Rekordszámú, több száz gyönyörű amerikai autó gördült be a kapukon már a 0. napon, köztük olyan hírességekkel, mint Villám McQueen. A hagyományokhoz híven egy zártkörű VIP bulival durrantották be a fesztivált.Mostanában nagyon menőnek számít VIP partiban részt venni, különösen igaz ez, ha az exkluzivitást az adja, hogy a résztvevők mind amerikai autó tulajdonosok. Ebbe a buliba ugyanis nem lehet csak úgy belépőt vásárolni, ide csak akkor jutsz be, ha már téged is elkapott az amcsi vasak iránti szenvedély, ráadásul annyira, hogy anyagi javaid egy részét is ebbe fektesd és megszerezd az amerikai járműipar egyik csodaszép példányát.De a komáromi, Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál 0. napi VIP bulija nem ezért különleges, hanem attól, hogy itt egy nemzeteken átívelő nagy baráti társaság jön össze. A szabályok egyszerűek: a V8-as motordübörgés közepette mindenki a maga módján, tempójában és ízlésében élje meg a szabadságot. Ki hogyan teszi ezt?Van, aki haverokkal érkezik és van, aki hozza az egész családot, kisgyermeket, kiskutyát és persze a legfontosabbat, a ’család kicsi kincsét’, az amerikai autót. Hogy melyik táborba tartozik, az nem is érdekes, lehet ő Mustang, Chevi, Buick fan, vagy éppen veterán ritkaság gyűjtő, egy a lényeg, ezeken a szemet gyönyörködtető autócsodákon keresztül élje át az amerikai életérzést.A fergeteges show azonban csak most kezdődik, a hétvégén egymást érik majd az adrenalin növelő autós programok, lesz Low Rider Show és Big Foot autótaposás. Érkeznek a több száz kilós vad bikák és kezdetét veszi a látványos élő bikarodeó Közép-Európa Bajnokság. Este pedig a rockzene szárnyain utazhatunk, a Tribute Night esten fellép a ZZ Copy, a Hollywood Rose, ACid/DC és a Gesarol. Érdemes tehát kilátogatni a hétvégén és testközelből átélni az amerikai életérzést.