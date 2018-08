Brutális baleset - megdöbbentő részletek: pótkerék ölt meg egy 19 éves lányt az M1-esen - fotók

Szerelme mellett ölte meg az elszabadult pótkerék a 19 éves lányt az M1-esen - olvasható kedden reggel a Blikk.hu -nAz alkatrész a szembejövő sávban közlekedő trélerről zuhant le, végigpattogott az autópályán, majd az anyósülésnél fúródott a szemből érkező Fiat Ducatóba.A Blikk azt írta, a lányt lakóhelyén, az apró Pest megyei településen mindenki gyászolja. A jólelkű lányt a lap információi szerint a szerelmét kísérte el a fuvarra. A fiatal lány idén kezdte volna el az iskolát, hogy beteljesítse régi álmát: sminkmester szeretett volna lenni.A csinos lány élete egyik legboldogabb időszakát élte. Úgy tudni, párjával épp most szombaton tértek haza közös nyaralásukról. Épp ezért minden szabad percükben igyekeztek együtt lenni. Ezért is kísérte el a párját munkába, akinek Ausztriában lett volna egy fuvarja. Eközben történt a tragédia. A fotókon jól látszanak a brutális baleset körülményei, ahogyan az is, hogy a pótkerék az anyósülés előtti szélvédő üvegét teljesen áttörte, majd a lány testének csapódott - írta a Blikk

Előzmények

, a tragédiát okozó sofőr elhajtott a helyszínről.A legfrissebb információk szerint a Bács-Kiskun megyei rendőröknek Tompánál sikerült elfogniuk a férfit, akit jelenleg a Komárom-Esztergom megyei rendőrkapitányságra szállítanak, ahol gyanúsítottként hallgatják majd ki.Egyelőre nem tisztázott, hogy egyáltalán észrevette-e, hogy a kerék lerepült a járművéről – tudta meg a portál a megyei rendőrség szóvivőjétől.

Korábban írtuk:

Egy szélvédőn át becsapódó pótkerék oltotta ki egy 19 éves lány életét Bábolna közelében az M1-es autópályán - tette közzé honlapján hétfőn a rendőrség.A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy az autópálya Győr felé vezető oldalán haladó tehergépkocsiba eddig tisztázatlan körülmények között a szélvédőn keresztül berepült egy pótkerék, és eltalálta a járműben utazó nőt.A sérültért mentőhelikoptert indítottak, azonban a helyszínen elhunyt. A baleset a 91-es kilométerszelvényben történt, ott egy ideig csak a belső sávban haladhat a forgalom.