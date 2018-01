Botrány a tatabányai ügyeleten - Az új szolgáltató várja vissza ügyeletbe a helyi háziorvosokat

Már hatszázan aláírták azt a petíciót, melyben a tatabányai gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatos aggályaikat fejezik ki és felülvizsgálatot sürgetnek. A közösségi oldalon pedig indulatos, keserű hozzászólásokban bírálnak egy idős doktornőt, aki – a vélemények szerint – nem tudja szakszerűen ellátni a feladatát.„Fizikai és mentális állapota erősen kifogásolható." – olvasható a tiltakozásban is.A szolgáltató – Inter-Ambulance Zrt. – ügyvezető igazgatója a koros doktornő mellé állt, de ígéri, hogy megoldja a problémát. És várják ügyelni továbbra is a tatabányai háziorvosokat, mert úgy látja, hogy a kialakult helyzetben jelentős változást csak a helyi erő eredményezne.

„Kérjük azoknak a támogatását, akikkel előfordult már, hogy felháborodva hagyták el a rendelőt azóta, hogy azt Inter-Ambulance Zrt. üzemelteti." – így kezdődik az a petíció, amit a tatabányai F. A. írt több szülő nevében, mert úgy vélik, hogy alkalmatlan személy vesz részt a tatabányai gyermekorvosi ügyelet ellátásában.„A doktornő képtelen információ megjegyzésére, pl. többszöri ismétlésre sem tudja megjegyezni a betegek panaszait." – olvasható a dokumentumban.A közösségi oldalon ennél durvább vélemények sorakoznak százával.„Aki teheti, ma ne menjen gyermekkel az ügyeletre! Felháborító, ami ott megy!" – írja az egyik mérges szülő.A fórumozók szerint egy 93 éves gyermekorvos jár Pestről Tatabányára ügyelni és sok szakmai hibát vét nap mint nap: nem megfelelő szakértelemmel látja el a gyerekeket, nem használja helyesen az eszközöket, nem jó gyógyszert ír fel, és nem jó diagnózist állít.Többek úgy vélik, hogy „iszik és drogozik a hölgy, és állítólag nem is orvos. De szenilisnek szenilis." – szólnak a hozzászólások, és a nyomdafestéket nem tűrő gondolatok, amiket mi mellőznénk.„Úgy gondoljuk, hogy nem kellene gyermekeink egészségét ilyen módon veszélyeztetni, ilyen emberekre bízni az orvosi ügyeletet." – zárul a petíció.Mint ismeretes, a tatabányai orvosi ügyelet működtetését fél éve vette át az Inter-Ambulance Zrt., előtte a Tatabánya Kistérségi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látta el a feladatot a megyeszékhelyen és a környező falvakban. Pénzügyi vita volt az önkormányzat és a helyi vállalkozás között, ezért helyezték új alapokra az ellátást 2017. nyarán, és közbeszerzési eljáráson választották ki az Inter-Ambulance Zrt.-t az ügyelet biztosítására.

Az Inter-Ambulance Zrt. a legjelentősebb egészségügyi magánszolgáltató az országban, 3 millió ember alapellátását biztosítja. Oroszlányban már régóta jelen van a cég, 2016. június elsejétől logójukkal, autójukkal, és formaruhás munkatársaikkal találkozhatnak a tatai betegek is a rendelési idő után.

Molnár György az Inter-Ambulance Zrt. ügyvezetője a Kisalföld megkeresésére elmondta, hogy szerinte generált feszültségkeltés zajlik.„A doktornő nem láthatott el annyi beteget, mint amennyi most véleményt nyilvánít." – magyarázza.„Egyébként több ügyeletben is dolgozik az orvosunk, és soha nem érkezett panasz rá sehonnan. Egész életében gyerekgyógyász szakorvosként működött, elhivatott, 83 éves néni, aki a mai napig gyűjti a kreditpontokat, hogy dolgozhasson és szakmailag megfeleljen a mai elvárásoknak." – fogalmaz a cégvezető, aki szerint megnyugtató megoldást csak az jelentene, ha a helyi háziorvosok leszerződnének újból az ügyeleti ellátásra.„Ők nagy szeretetnek örvendenek a városban. Mi pedig várjuk őket vissza. Jóval magasabb pénzösszeget ajánlottunk nekik a korábbinál, de egyelőre nincs közeledés." – mondja Molnár György.„A betegek meg kell, hogy elégedjenek azokkal a kollégákkal, akik az ország másik szegletéből járnak ide dolgozni." – teszi hozzá és ígéri, hogy a bepanaszolt doktornő szolgálati idejét nehezen bár, de csökkenteni fogja. „Egy kollegám se szent, mindenki követhet el hibákat, amiket ki kell vizsgáljunk, ám ezek a megjegyzések a valóságtól elrugaszkodottak. Egyébként én még hivatalosan nem is tudok a petícióról, nagyon kellemetlen, hogy egy ilyen fontos kérdésről csak a Facebookon folyik beszélgetés." – zárja mondandóját a szolgáltató vezetője.