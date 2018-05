Bíróság elé kell állnia a tatabányai hajléktalan gyilkosságokkal vádolt kamasz anyjának

Vádat emelt a Tatabányai Járási és Nyomozó Ügyészség két rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt B-né M. Angelinával szemben, akinek 16 éves fia a tavalyi, Újvárosban történt hajléktalan gyilkosságok vádlottja. A 39 éves nő rágalmazásnak tartja az ügyiratban szereplő, ellene felhozott állításokat, melyeket egyesével cáfolni is fog a bíróság előtt, mondta el a Kisalföldnek.A halmazati szabályok miatt a szülővel szemben egy évtől hét és fél évig terjedő szabadságvesztés büntetése is kiszabható, olvasható az ügyészség honlapján.Két tatabányai hajléktalan megölésével vádolják Angelina nagyobbik fiát, M. A-t, aki legutóbbi vallomása szerint nem egyedül cselekedett, mikor tavaly április 30-án a 44 éves B. Tamást és az 56 éves F. Vladimírt halálra verte, majd mindkettőjüktől sikkasztott is. A Dr. Szabó Ferenc elnökletével ülésező bíróság júniusban folytatja a tatabányai kamasz büntetőperét. A fiú anyja eddig mindegyik tárgyaláson részt vett, meghallgatták tanúként is, és a külső szemlélő szerint: bár ellentmondásos a nagyobbik gyermekével való kapcsolata, mégsem tűnik veszélyesnek saját gyermekei számára. A tatabányai asszonyt most azzal vádolják, hogy szülői kötelezettségét éveken keresztül súlyosan megszegte, így fiai érzelmileg sérültek.Ahogy arról már beszámoltunk a gyilkossággal vádolt fiú 32 négyzetméteres lakásban élt anyjával, és ötéves öccsével. Többször került az elmúlt években a gyermekvédelem látókörébe, egy alkalommal pedig maga is indítványozta, hogy vegyék állami gondoskodásba, mert őt nem szereti az anyja, nem törődik vele, csak az ötéves öccsével. A fiú korábbi vallomása során úgy fogalmazott: „Azt mondta az anyukám, hogy falhoz kellett volna vágjon, mikor megszülettem." A fiú osztályfőnöke úgy fogalmazott a bíróság előtt, hogy szélsőséges viselkedés jellemezte a srácot, aki időnként annyira elvesztette a kontrollt, hogy agresszívvé vált, le kellett fogni. Az anya 2012-ben vitte el pszichiáterhez fiát, és a szakember vallomásából kiderült, hogy több alkalommal találkoztak, 2015-2016 között pedig rendszeres volt kapcsolatuk, ami később megszakadt. „Mikor az anyjával együtt megjelentek, azt érzékeltem, hogy jó szülő-gyerek viszony van köztük. Nem láttam feszültséget." – nyilatkozta a szakember a tárgyaláson.Bejelentett munkaviszonya van, rendezett körülmények között él kisfiával B-né M. Angelina, aki – elmondása szerint – a Kisalföldtől tudta meg, hogy vádat emeltek ellene. A vádiratban többi között az szerepel, hogy az asszony a nagyobbik fiú ruházatáról, higiéniájáról nem gondoskodott, csak egy melegítője és egy pólója volt, nem vett iskolatáskát, ezért a fiú műanyag szatyorban hordta a felszereléseit, a kisebbik fiú óvodájában az anyák napi ünnepségeken nem jelent meg, a kicsit sokszor nagyobb testvérére bízta, akit többször bántalmazott is, de volt úgy, hogy a kicsit is pofon ütötte.„Nem is értem, hogy ezeket honnan szedték! Ennek a kilencven százaléka rágalmazás, vérlázító és bizonyítani fogom, hogy nem igaz!" – mondja megkeresésünkre felháborodottan a fiatalasszony. „Egy négyéves, óvodás gyereket már rá lehet bízni a 15 éves bátyjára, hogy vigyázzon rá ¾ 7-ig, míg hazaérek a munkából. És az se igaz, hogy nem jelentem meg az anyák napján, ezt is bizonyítani tudom, fényképpel! Iskolatáskája pedig volt, és most is tele van a cuccával, ruháival az ágyneműtartó." – fogalmaz elkeseredetten a nő, aki még hozzáteszi, hogy másfél órán keresztül könyörgött a családsegítőknek: csináljanak valamit a gyerekkel, mert drogozik, iszik, nem bír vele. „Senki nem tett semmit, akárhova mentem segítséget kérni. Maga az anyja, oldja meg, mindenki ezt mondta!" – fogalmaz Angelina, aki kirendelt védőjével felveszi a kapcsolatot, és további tájékoztatást ígért a Kisalföldnek.