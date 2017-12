Bezár a Gútay Galéria, nyitva a Resident Art Tatán - fotók

A kortárs művészet felé szeretne kaput nyitni az érdeklődő tataiak számára Schneller János művészettörténész, aki két és fél évvel a budapesti Resident Art elindítása után a Kossuth téren is modern művészeti bázist hozott létre. Az új, legfiatalabb tatai galéria az Album című kiállítással várja a betérőket január végéig.



Művészettörténész, tanár és műkereskedő Schneller János, aki szerint hiányzik a megfelelő képzőművészeti nevelés és az értő látás tanítása az oktatásból. Vállalkozása egyben misszió is: kulcsot szeretne adni a kíváncsiaknak a kortárs művészethez. Budapesten képzőművészeti sétákkal népszerűsíti a vizuális művészetet, aminek újabb otthona lett Tata is, a Kossuth tér 16-ban.



A megszépült óváros igazi ékszere a hűvös, csillogó, letisztult hangulatú, és hívogatóan világos galéria, mely emeli a tér méltóságát. „Nem a szakma felé, hanem a közönségnek nyitottunk, a galériás világot akarjuk közelebb vinni hozzájuk. Az a missziónk, hogy ne az olcsó, a sokszorosított, a poszter kapjon helyet az otthonokban, hanem az eredeti, jelesül a kortárs művészet és mondanivaló." – fogalmaz Schneller János. „Hogy ne legyen küszöbfrász a galéria előtt." – mondja.



Merjenek belépni az emberek a képtárba, saját szemmel megtapasztalni a fiatal képzőművész generáció alkotásait – ez a legfőbb célja a tatai kezdeményezésnek. „Nagyon jön fel a térség, helye van itt egy galériának, hogy ne kelljen a fővárosba, vagy a megyeszékhelyre utazni a kortárs művészet után." – teszi hozzá Schneller János. A vállalkozás nem kap semmilyen támogatást, egyelőre a képek eladása jelenti majd az egyetlen bevételt. Később szeretnének közfeladatokat is ellátni, például múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartani az inspiráló térben.







„Tíz fiatal képzőművésszel dolgozunk együtt. Főleg az ő munkáikat lehet majd megnézni a kiállításainkon." – magyarázza a galéria vezetője. A hétvége bizakodóvá tette, hiszen a tataiak megtöltötték a helyiséget, és az Album című kiállítás, a hozzá kapcsolódó tárlatvezetéssel igazi unikumnak bizonyult Tatán. A folytatásban is rendhagyó megnyitókra számíthatnak a betérők, borkóstolókkal, performanszokkal. Schneller János felvállalt missziójához hűen, izgalmas, modern megközelítéssel, látásmóddal érkezett Tatára fiatal művészbarátaival . A Resident Art hiányt pótló kezdeményezés, mely valódi vérfrissítést hozhat Tata szellemi, kulturális életében.



Az Album című kiállítás művészei: Benkő Lilla, Bondor Csilla, Kondor Attila, Kovács Lehel, Stefan Osnowski, Romvári Márton, Varga Zsolt



Bezár a Városi Képtár:



A bábos kiállítás Vitéz Lászlóval és barátaival az utolsó tárlat a Gútay Galériában. A Városi Képtárként működő műemlék épületben december 20-áig fogadják a látogatókat. Utána a volt Piarista Rendházba költöznek, egyelőre kérdés, hogy hol találnak majd helyet ennek a tevékenységnek.



Információink szerint azért szűnik meg a városi kiállítóhely, mert a létesítmény tulajdonosa és bérlője között nem volt felhőtlen a kapcsolat. Az épület további hasznosításáról és a városi képtár tervezett jövőjéről természetesen beszámolunk.