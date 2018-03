Az utcán kínozták meg a vágóhídról megszökött disznót Tatán - döntött a bíróság

A komikus jelenetsor gyorsan átfordult drámaivá, amikor a hajsza közben az egyik kapualjban megpihent állatot egyikük a ládák mozgatására használt nyeles fémkampóval kegyetlenül leütötte. Az eseményről - melyet videóra is vett az egyik szemtanú - erről korábban a Bors is beszámolt. – Fülsiketítő sivításra lettünk figyelmesek, ezért kimentünk az utcára. Amikor megláttuk, hogy a három férfi mit művel, egyből rájuk szóltunk, de csak nevettek rajtunk. Felháborító, hogy mit műveltek szegény állattal – mondta a Borsnak korábban a Tatai Állatotthon egyik munkatársa.A sertés végül földre rogyott, de nem kábult el. A munkás az állat állkapcsába akasztotta a nála lévő kampót és ezzel körülbelül 45 méteren keresztül, nagyjából 50 másodpercig a földön vonszolta a szemmel láthatóan szenvedő, rúgkapáló, a fájdalomtól székletét ürítő, visító sertést a vágóhídra, ahol levágták és feldolgozták.A Tatai Járásbíróság 2017. november 17-én meghozott ítéletében az 59 éves L. V-t első fokon 180 000 forint pénzbüntetésre ítélte állatkínzás miatt. Az ügyész súlyosításért fellebbezett, azonban a másodfokú bíróság ezt nem találta alaposnak, mert a büntetlen előéletű, munkáját hosszú ideje kötelességtudóan és szakszerűen ellátó férfi az indoklás szerint rövid ideig fejtett ki olyan tevékenységet, ami az állat szükségtelen szenvedésével járt - számolt be az ügyről a borsonline.hu