Az ügyelet, a mentők és a kórház is összefogott Gabriella életéért

Május végén a helyi orvosi ügyelet, a komáromi mentősök és a győri kórház együttes munkájának köszönhetően sikerült megmenteni egy 43 éves hölgy életét. Gabriella mellkasi fájdalommal kereste fel az ügyeletet, ahol vizsgálat közbe leállt a légzése és a keringése. Újraélesztése 8 percig tartott. A hölgy felépült és férjével együtt felkereste életmentőit.Május 30-a is egy ugyanolyan napnak indul Feiglné Fülöp Gabriella számára, mint a többi. Délután négykor, amikor hazaért a munkából, még semmilyen panasza nem volt, ezt követően azonban egyre kellemetlenebbül érezte magát, szorított a mellkasa. Végül úgy döntött, hogy felkeresi a komáromi ügyeletet, ahol aznap Dr. Olexa Tamás és Keszeg Krisztina teljesített szolgálatot.Vizsgálat közben a légzése és a keringése leállt, így azonnal elkezdték az újraélesztését. Keszegh Krisztina a szomszédos mentőállomás szolgálatban lévő tagjaitól kért segítséget. - Amikor átértünk az ügyeletre dr. Olexa mellkaskompressziókat végzett. 360 fokos helybiztosítás után a beteget lehelyeztük a földre, majd átvettük az újraélesztést – emlékezett vissza Trenka Ferenc mentőtiszt. Gabriella légzése és keringése nyolc perces újraélesztés után visszatért.Miután állapotát stabilizálták, altatva és lélegeztetve a győri érsebészet műtőjébe szállították, ahol már egy teljes team várta. A szívizominfarktuson átesett beteg felépült és meglátogatta a mentőállomás dolgozóit, hogy megköszönje mindazt, amit érte tettek. - A lényeg az egészben az, hogy az orvosi ügyelet, a mentők és a kórház együttes munkája vezetett ahhoz, hogy a hölgy be tudott hozzánk sétálni. Lehet, hogy a munka nagy részét én és a bajtársaim végeztük, de mindenki kellett hozzá, amiért rendkívül hálás vagyok! Az ellátásban részt vett még Tóth János, Hajnal Elek, Vicze Zoltán, Henye Ogúz, Kálóczi Tamás. Remélem ez az eset jó példaként fog szolgálni mindenki számára, hogy mennyire jól tud együttműködni az orvosi ügyelet és a mentőszolgálat.Büszkeséggel tölt el, hogy ilyen bajtársaim és kollégáim vannak – emelte ki Trenka Ferenc. - Jelenleg jól vagyok, de maga a gyógyulás folyamata hosszú lesz. Várnak még rám vizsgálatok és szanatóriumi kezelésen is részt veszek Balatonfüreden. Nem tudom szavakba önteni, mennyire hálás vagyok azért, hogy megmentették az életemet. A mentőállomás dolgozói végtelenül kedves emberek. Folyamatosan nyomon követik felépülésemet – mondta el Feiglné Fülöp Gabriella.