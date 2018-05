Az ország legjobb pálinkáját keresik Komáromban

Több száz főzetet bírálnak el - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A több napos versenyen 25 bíró egységes szempontok alapján igyekszik megtalálni 2018 legjobb pálinkáját. A versenyre kizárólag kereskedelmi forgalomba kerülő termékekkel lehetett nevezni, ezeket az érzékszervi bírálat előtt a Nébih egy komplex analitikai vizsgálattal is ellenőrzi. A bírák arany, ezüst vagy bronz minősítéseket adnak a legjobb tételeknek és kategóriánként Champion díjakat is osztanak. A Magyarország legjobb pálinkája címet csak egyetlen pálinka nyerheti el, amelyet a 2018-as évjáratból a legjobb minőségűnek ítél meg a zsűri.



A győzteseket június 28-án az Országházban hirdetik ki. Tavaly a Mályinkai Pálinkafőzde Konkordi-Izabella szőlő pálinkája lett a verseny legjobbja, a legeredményesebb pálinkafőzdének járó elismerést pedig a Brill Pálinkaház nyerte el. A Pálinka Nemzeti Tanács 2017-ben egy új díjat is alapított, a legjobb 10 ezer palack feletti tétel díját a Villányi Pálinka - Magyarbólyi Pálinkafőzde Válogatott Vörös törkölypálinkája nyerte el elsőként. A Nemzeti Pálinkakiválóság Programot 2014-ben indította el az agrártárca. Az értékelés szempontrendszerét egységes bírálati rendszer és fogyasztói közízlésnek való megfelelés határozza meg.