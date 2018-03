Autókat akart lopni Tatabányán, 13 éves társát is elfogták

A két személy 2018. március 6-án megbeszélte, hogy Tatabányán az éjszaka során ellopnak egy személygépkocsit. A fiatalok két járművet is próbáltak kinyitni, de azok ajtajai zárva voltak, így tovább álltak. Tatabányán a Bárdos lakóparkban 22 óra körül észrevettek egy Opel típusú személygépkocsit, ami lezáratlanul állt.A két helyi lakosnál volt egy-egy ismeretlen eredetű indítókulcs, amivel az autót el akarták lopni. A 21 éves V. Dániel beült a járműbe és a nála lévő kulccsal azt próbálta beindítani. Társa addig a közelben figyelt, pár méterrel távolabb volt. A rendőrök a bejelentéstől számított nyolc percen belül a gépjárműben elfogták a 21 éves tettest és az utcán tartózkodó 13 éves társát - áll a rendőrség közleményében A rendőrök a ruházatátvizsgálás során két darab indító kulcsot, két pár kesztyűt és egy fogót is lefoglaltak. A járőrök a gyermekkorú személyt hazavitték és hozzátartozóinak átadták. V. Dánielt a rendőrkapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A 21 éves fiatal a későbbi folytatólagos kihallgatása során beismerte, hogy szintén március 6-án Tatabányáról egy Ford típusú járművet is el akartak lopni, de megzavarták őket. A Tatabányai Rendőrkapitányságon lopás vétség kísérlet megalapozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást.