Autista alkotók készítik a Vörös Rébék hátterét

A főbb szerepekben Pásztor Ádám, Kecskés Tímea, Vadkerti Imre, Bucsi Annamária, Turek Miklós látható, és mellettük ott lesz a tatai színművész Petrozsényi Eszter, a tatabányai származású szinkronszínész Mezei Kitty, valamint tehetséges helyi amatőrök és profik is lehetőséget kapnak a produkcióban. Az előadás hátterét tatai autista alkotók készítik.



Az autisták a kommunikáció, a társas kapcsolatok és az önszervezés területén szenvednek kisebb-nagyobb hiányt. Az autizmus spektrumzavar bármilyen IQ mellett előfordulhat, vagyis az autizmussal élő személyek lehetnek átlagosak, lehetnek értelmi sérültek, de kiemelkedő intellektusúak is vannak köztük. Feltételezhetően Asperger-szindrómában, azaz egyfajta autizmus spektrumzavarban szenvedett Albert Einstein, Charles Darwin és Michelangelo is, de Daryl Hannah amerikai színésznő is aspergeres.

A tatai otthonban súlyosan sérült autistákat gondoznak.

A Vörös Rébék – a rendező elképzelései szerint – színházi erőkkel bíró zenés darab lesz, mely a felszínen és a mélyen is szeretne hatni. Minden igényt kielégítő előadást ígér: szerelmekkel, összefonódásokkal. Történetet a bűnről, feloldozásokról, felelősségről – csodálatos dallamokkal, melyek Derzsi György alkotásai, az előadás koreográfusa Sándor Dávid, a képi világot a tatai Szent Gellért otthon lakói festik. „Kati elkötelezett az autizmus iránt. Tájékozódott az Autistic Art nevéhez kötődő művészeti programunkról, hiszen az autisták között ugyanannyi művészi hajlamú ember él, mint a „z" populációban." – magyarázza a Kisalföldnek Schenk Erika az Esőemberekért Egyesület elnöke, aki kollégájával, Palástiné Viczena Katalin művészeti terapeutával, és kilenc autista fiatallal csatlakozott Pesty-Nagy Kati csapatához. „Az otthonban is vannak tehetséges alkotók. A vizuális képzés nálunk nagyon erős kiegészítő terápiaként működik, ami tizenöt éve fejleszti a mi autista lakóinkat. Begyakorolt technikával és eszközhasználattal rendelkeznek." – fogalmaz Erika. A Fürdő utcai intézményben kilenc fiatal felnőtt él, ők az élet minden területén segítséget igényelnek, egész napos fejlesztési programban vesznek részt. „A szükségletük az, hogy mindig legyen számukra megfelelő, megjósolható, az életüket szebbé tevő, értelmes tevékenység, mint például munkavégzés, szabadidős tevékenységek, terápiák." – mondja az egyesület elnöke.A Vörös Rébék produkcióhoz a tatai autista fiatalok rajzolnak olyan díszlet elemeket, amiket kivetítenek majd az előadás hátterébe, és egy grafikai programmal animálni fogják. „A szerdai művészeti foglalkozásokon beszélik meg a témákat, például, hogy a félelmet rajzolják meg. A félelemnek pedig a teljesen konkrét értelmezését, hogy: mit csinál, aki fél? És elmondja egyikük, hogy csikorgatja a fogát. Ezt megpróbálták lerajzolni, összehozni a terapeutával, s ebből lett a „Félelem" című kép. Közben nagyon kell vigyázni, hogy ne kezdjen el tényleg félni a lakónk." – tudjuk meg Erikától. A Vörös Rébék előadásban a tatai autista alkotók interpretálásában szerepel majd háttérként többi között: erdő, falu, város, vihar, félelem, bál, templom, szerelem és persze a Rébék.