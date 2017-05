Auróra, Deák Bill és Rock and Roll Komáromban

Az amerikai autók szerelmesei augusztusban újra Komárom felé veszik az irányt, hogy ha csak egy hosszú hétvége erejéig is, de átélhessék a rock and rollal átitatott amerikai álmot.



A fesztivál éjszaka a rock zene oázisává változik.

Zúzós akkordok, vad dallamok, és hajnalig tartó rock and roll bulik várnak arra, aki augusztus 10. és 13. között a Monostori Erődbe látogat.



Az izgalmas autós programokon és az élő bika rodeó Közép-Európa bajnokságon túl az adrenalin-láztól égő arcok esténként a gyönyörű álomautók mellett a rock zene hullámhosszán utazhatnak tovább.



De nézzük, hogy kik gondoskodnak arról, hogy a pulzus szám még naplemente után is az egekbe repüljön.

50 éves jubileumi show-val készül a Gesarol. Érkezik a blues koronázatlan királya, a fekete hangú magyar énekes Deák Bill Gyula, de Bill kapitány blues szólamaihoz társul az Easy Blues (SK) zenekar is.



A fesztivál Tribute Night programjában a legjobb tribute zenekarok fognak a színpadra lépni péntek este.

Az egész világon összesen 2 Tribute zenekar van, amit a Scorpions személyesen is elismer és támogatja a munkásságát: az egyik Kanadában, a másik pedig Magyarországon, a Scorpions Tribute Band - hamisítatlan Scorpions feeling eredeti megjelenéssel, eredeti hangszereken és a lehető legjobb hangzásban.



A hangulatot tovább izzítja a Hollywood Rose, akik a Guns N' Roses legnagyobb slágereit, a rockzene eszenciáját teszik le kőkeményen a színpadra. És ha már hard rock, akkor nem hiányozhatnak a repertoárból az AC/DC dalai sem, amelyek az ACid/DC tolmácsolásában szólalnak meg.



A rock-mámor az Auróra punk-rock szólamaival lesz teljes, akik lendületes, energikus, jellegzetes hangzású dalokkal robbantják fel a színpadot.