Alacsony vízállás a Dunán - Ellopták az 1933-as követ Dunaalmásnál - fotók

Az 1933-ban lerakott kő csak ritkán bukkant elő, legutóbb 2011 novemberében, amikor is az egyik helyi lakos, Horváth Gábor lencsevégre kapta. Akkor még nem gondolta, hogy szinte utoljára látja ezt a dunaalmásiak számára kedves emléket.Többen ezt a tárgyi emléket megosztották a közösségi oldalakon, Horváth Gábor is, aki elfoglaltsága miatt csak este tudta azt lefényképezni. Az utolsó képet a dunaalmásiak „ereklyéjéről" valószínűleg mégsem ő készítette, hanem Ollé Árpád, a település polgármestere augusztus 19-én, vasárnap délelőtt. Az ötlet az volt, hogy egy idei dátummal ellátott követ helyeznek a meglévő mészkő mellé a Duna medrébe. Ez a terv meghiúsult, az 1933-ban állított kőnek „lába kélt", valakinek minden bizonnyal megtetszett és hazavitte a mintegy félmázsás mementót. Még egy darabot le is pattintott belőle, s ezek a kövek ott hevernek a folyómeder szélén.

A kikötőtől nem messze, a posta vonalában a medrébe visszahúzódó Duna-parton az ext rém aszály idején volt látható az a kő, amelybe, úgy tudom, egy Tárnok nevű dunaalmási kőfaragó véste bele az akkori dátumot. 1933. február 13-án és helyezték el az édesvízi fehér mészkövet a mederben"

– fogalmazott Ollé Árpád, Dunaalmás polgármestere.

Azóta csak ritkán bukkant elő a kő, legutóbb 2011-ben. Azt terveztük, hogy mellé teszünk egy faragott, dátummal ellátott követ. Sajnos, ezt már nem tudtuk megtenni, vasárnap délutánra eltűnt, valaki ellopta. De nem mondtunk le erről az ötletről, a kikötő szomszédságában, frekventáltabb helyen elhelyeztünk egy »vízállásjelzőt«. Mócher Péter helyi kőfaragó hamar bevéste a 2018. augusztus 21-i dátumot és egy baráti társaság el is helyezte azt a mederben, jelezve az utókornak az extrém aszályos időszakot"

– folytatta Ollé Árpád.A dunaalmásiak közösségi oldalakon többen kérik, akinek tudomása van a kőről, vigye vissza, tegye a helyére, sokat jelent ez a helyi közösségnek.